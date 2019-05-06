【逃犯條例】泛民建制合演史上最「膠」　港人笑後只感悲涼！

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會早前經過兩次會議後，仍無法選出主席，導致修例工作膠着。內務委員會隨後發出指引，撤換最資深議員、民主黨的涂謹申，改由第三資深的經民聯石禮謙主持會議。 就着《逃犯條例》本身，隨着中港兩地交流日益頻繁，建立有效的移交逃犯機制，完善跨境司法正義，可謂理所當然。然而，誠如「01觀點」早前所指，鑑於修例極具爭議性，我們認為政府和建制派應以先易後難、冷靜說理的方式處理，而非霸王硬上弓；另一方面，事件亦突顯建制派在政治鬥爭上積極，但在處理社會深層次矛盾上消極的問題。

香港政治體制本來就有利政府和建制派。政府法案只須獲過半數議員支持，即可通過。泛民主派雖然通過地區直選取得過半議席，但由於功能界別議席數量佔總議席一半(不計區議會功能組別議席)，而其設計亦傾向商界等既得利益者，導致泛民在功能界別長期處於劣勢，總議席因而不過半數。建制派現時在立法會擁有43票，非建制派（包括泛民）則有26票，建制派的優勢十分明顯。

建制派在立法會內的優勢十分明顯。(資料圖片)

難怪有人打趣說，泛民主派極其量只算「壓力團體」，很難稱得上一股值得政府重視的政治勢力。事實上，他們除了質詢官員、拉布，以及否決政改，可以做的其實不多。例如在今次修訂《逃犯條例》一役中，泛民及支持他們的媒體，頂多只能藉着把條例形容為「送中條例」之類的民粹操作，在社會上興風作浪；而在周一（6日），涂謹申無視下午的會議已經取消，堅持開會，討論是否採納內務委員會的指引，市民看到這一幕，只會覺得泛民在「玩泥沙」。

毫無疑問，在香港「揸莊」的是政府和建制派，而香港的成與敗，自然也得歸功（或歸咎）他們。我們要問：既然現行政治體制容許政府和建制派壟斷權力，何以他們都把心思花在政治鬥爭上，而不是處理更加迫切的社會深層次矛盾？

《逃犯條例》修訂引發泛民建制大亂鬥，圖為被DQ的民主黨議員涂謹申。（盧翊銘攝）

相比周邊地區，香港在處理社會問題上的表現實在令人汗顏。深圳市政府上月公布政策文件，計劃為居民提供約100萬個由政府資助、價格相當於市價一半的住宅單位，避免住屋問題嚇怕技術勞工。曾經是「深圳之師」的香港，反而在這個問題上沒有多大承擔。

香港產業高度單一、支柱產業競爭力減弱，早就人盡皆知。本地青年和貧窮人口深受社會現狀煎熬，根本看不到前路，這都是執政者認識偏狹、懶政無為的惡果。我們認為，相比毫無權勢的泛民主派，執政的林鄭月娥和作為盟友的建制派都必須認識到，他們對香港理應有更多承擔，他們亦必須明白，民生才是最高的政治，搞不好民生，一切都是空談。