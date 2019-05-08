【逃犯條例】陳文敏批「走後門」　促內地簽署《公民權利公約》

政府建議修訂《逃犯條例》惹來社會極大爭議，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超昨（7日）就條例修訂解畫，稱政府會聽取法案委員會意見，但否定法律學者和議員提出的多個坊間替代方案，及表明「港人港審」有違屬地原則。 港大法律學院教授陳文敏今早（8日）接受電台節目訪問時指， 目前有不少刑事罪行涉及域外管轄權，香港一直有此先例，而內地亦沿用該方法。他又指出，各國政府不會用政治控罪作為移交理由，而是以其他理由，如違反商業條例、逃稅等，而內地的司法保障令人擔憂，故認為當局應以正當方式處理，即內地與本港簽署額實行公民權利和政治權利國際公約（ICCPR），而非以修例「走後門」。

李家超（左）和鄭若驊（右）舉行記者會，回答修訂逃犯條例的問題。（李澤彤攝）

陳文敏早前提出，與香港沒有簽署長期移交協議的地方，若要作移交安排，須先簽署公約（ICCPR）。但鄭若驊昨日否決建議，指香港與新加坡、馬來西亞有簽訂長期移交協議，但兩國均沒有實施相關公約。陳文敏反駁鄭的說法，指出新加坡和馬來西亞均與本港有長期協議，不屬於其建議的沒有協議才簽國際公約。對於台灣殺人案，他認為台灣有簽署相關公約，故港台兩地可作移交，亦相信台灣當局願意提供協助。

由於內地未有實行相關公約，陳文敏建議，若本港要與內地移交逃犯，有兩個方法，一是內地簽署和履行相關公約，二是雙方簽署移交逃犯的長期協議。他表示，內地的人權保障令人擔憂，難以確保疑犯在移送至內地後，受到公平的審訊環境，他舉例內地維權律師王全璋被捕後，當局閉門審訊，期間家屬均未能接觸王。

此外，他稱，各國政府不會以政治控罪拘捕疑犯，而是藉其他理由控告，又指若修例後，流亡至台灣的銅鑼灣書店創辦人林榮基，或被內地以在當地出售書籍卻逃稅被檢控。

陳文敏認為，若內地簽署和履行《公民權利公約》，才是公平審訊的最大保證。（資料圖片）

對於鄭若驊稱「港人港審」不可取，陳文敏指，落實「港人港審」須有「域外法權」，承認過程有困難，但本港一直有此先例，如部份刑事罪行香港亦有域外法權，即使國家不肯移交本地公民，但會先在其國家處理，做法並未改變普通法。他又指，內地亦有該做法，如1998年的九龍灣德福花園謀殺案，兩名港人在德福花園被一名內地人被殺，因內地有域外法權，故內地其後在國內拘捕及處決該名內地人。

《逃犯條例》在立法會內風波不斷，立法會秘書長陳維安昨以英文回答，秘書處一直持守政治中立原則，口誤說成「We have always worked against this principle（我們做事一直違背這原則）」。陳文敏笑指，用詞或表達方法可更好，如用 「according to」。