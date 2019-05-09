剔藍或黃？　立法會秘書處被指要職員交代政治立場　陳維安否認

立法會處理修訂《逃犯條例》委員會主持「鬧雙胞」，立法會秘書處跟隨建制派決定惹爭議，秘書長陳維安日前公開向傳媒回應事件時，強調秘書處政治中立，不偏不倚。 不過，一名任職立法會保安員的黃女士今日（9日）在公民黨議員譚文豪陪同下召開記者會，指秘書處2017年曾要求她和同事交代政治立場，白紙黑字揀選自己政治立場是「藍」或「黃」，她見沒有「中立」選項故沒有剔取。 黃女士形容，事後遭上司針對，包括被指擅離職守，工作評核報告亦被寫差，當她要求取回報告副本時卻被威脅「對你冇好處」，人事部最高級主管見面亦曾再問她多一次政治立場。 立法會主席梁君彥同陳維安隨後會見傳媒回應，梁君彥指將會交由行管會調查真相；陳維安則強調從未有要求任何同事作任何政治表態，秘書處會全力配合行管會的決定。

黃女士因受事件困擾，身體和精神出現問題，上月已請辭。(余俊亮攝)

黃女士2016年入職任立法會保安員，第一年工作評核獲評為良好，黃女士可繼續工作。

剔格仔事件則發生在2017年10月某日，黃小姐如常上班，開工前與同事聽取上司訓示，事後上司交出一張紙，稱立法會秘書處希望他們填寫政治立場，紙上羅列職員名稱、編號和簽名位置，列有「藍」和「黃」兩格。

黃小姐的組別約15人，黃小姐當時有人簽名，有人拜託別人幫忙剔「藍」，黃女士見其他人揀選「藍」，而她眼見表格並無「中立」選項，便上前問上司，對方卻立即將紙拿去。

黃女士事後遭上司訓示不合群，「同上司磨合唔到」，她追問原因但不要領。她憶述，2016年入職至剔格仔事件，從沒遇過不合群的問題。

黃女士又提及，曾與時任議員助理的社民連黃浩銘在立法會內聊天，事後被上司指「同啲唔應該（傾計）嘅PA（議員助理）傾計」，她反駁黃浩銘走過來打招呼是否都不可聊天，上司提議她「應該話電話響，突然有機叫你，你唔得閒傾行開」，該上司亦問她知否很多人「係CCTV（閉路電視）睇住你」，黃女士坦言當下感到恐怖，「點解要咁對我」，又指一向有同建制派在內其他議助談天。

立法會秘書處要求表政治立場藍或黃。（01美術製圖）

另外，黃女士在工作期間，攙扶長年在立會門外貼膠紙雨傘的王婆婆，由馬路中心回到行人路，亦被指擅離職守。

直至2018年5月，黃女士收到17-18年年度評核報告，評價驟跌，期間陸續收到各類投訴，包括攙扶王婆婆是擅離職守，她又被指沒有誠懇的聲線和友善的表情，令客人感受不被尊重以及歡迎進入立法會大樓，但黃女士以往從未被投訴禮貌欠佳。如此同時，她亦收到上司及他人投訴，但沒有明確列出事例及原因等，黃女士追問上司，對方亦未能交代由誰投訴和何時投訴。

黃女士不滿遭受如此對待，事後向上司申請領取評核報告副本，但因遲遲收不到便聯絡人事部，惟對方問她為申領原因，又指這會「對你冇好處」。黃女士終在同年10月，因索取年度評核報告副本不果，向私人專員公署投訴。

去年12月，人事部最高級主管檢討針對黃女士的投訴，包括「寫鬼信（匿名舉報同僚）」和「有否將保安工作通報給議員及助理」，黃女士明確否認，並指黃浩銘有時會和保安聊天，可能導致誤會。然而，該人事部主管竟追問黃女士的政治取向，並指示保安員不應多與議員及助理交流，以免洩露任何訊息。

事至本年3月，私人專員公署指示秘書署必須提供年度評核報告副本予黃女士。

黃女士因受事件困擾，身體和精神出現問題，原本8月完約可取約滿酬金，但都選擇提早在上月請辭，將於本月離任。黃女士表示，選擇公開事件是因為在醫院治療期間，聽到陳維安「政治中立」的言論，覺得陳維安高高在上，感受不到她被打壓、「文字獄」。

協助她的公民黨立法會議員譚文豪強調，已預備好文件，要求立法會行管會調查事件，若不果，將引用立法會權力及特權法調查，他有證據在手，希望在特權法保障下才公開。

任職立法會保安員的黃女士稱，秘書處2017年曾要求她和同事作政治表態。(余俊亮攝)

立法會主席梁君彥聯同陳維安隨後出來向記者回應事件。(李澤彤攝)

立法會主席梁君彥晚上(9日) 會見傳媒時表示，收到譚文豪議員去信指控秘書處，並稱已發信予所有行管會會員，將在5月20日的行管會開會討論如何跟進事件，強調行管會會以嚴肅態度處理，秘書處一直守著政治中立，認為如職員對秘書處的政治中立有質疑可直接寫信給行管會。

同行的陳維安則稱，秘書處會全力配合行管會的決定，指秘書處有一套既定的人事管理制度，對每宗個案都會秉公辦理，強調從未有要求任何同事作任何政治表態，重申政治中立是秘書處的核心價值和作事原則，認為任何同事對此方面有疑問都可直接向秘書處反映。

陳維安又指自己今午才接獲相關投訴，會詳細了解後再進一步回應。被問到事件如屬秘書處是否作政治審查？陳稱，「我只能夠講我從來無作過任何問我地同事既政治取態。」再被追問會如何跟進，若由行管會處理是否「自己人查自己人」？梁君彥僅稱，會在本月20號的行管會會議討論，重申事件的來龍去脈要嚴肅跟進，至於進一步如何處理，則交由行管會委員決定。

對於民主派議員去信陳維安指秘書處越權、陳維安涉嫌公職人員行為失當，陳會否離職避嫌？陳維安稱，數天前已接獲民主派議員向他發的法律信，他已將信件轉交行管會，由行管會處理。梁君彥則表示，現時沒根據顯示要秘書長停職，強調一收到信件已安排於會議處理。