立會秘書處疑要求保安申報政治立場　譚文豪憂政治中立不再是選項

立法會秘書處疑要求職員交代政治立場。一名立法會二級保安員黃女士昨日向傳媒透露，曾在2017年被要求填寫政治立場是「黃」或「藍」，她拒絕後疑遭團隊排擠。 跟進個案的公民黨譚文豪與黃女士今早（10日）出席商台節目，譚文豪質疑，自昨午事件曝光，到立法會秘書長陳維安會見傳媒期間，對方有充足時候向涉事的余姓保安主管詢問事件真偽，惟陳沒有這樣做，而是交由行管會處理。譚憂慮，日後「政治中立」不再是香港人的選項，否則只會落得像黃女士般的下場。

黃女士被上司要求填寫政治立場是「黃」或「藍」，她拒絕填寫並詢問為何表格中沒有「政治中立」的選項後，開始遭上司打壓及同事排擠。（資料圖片／余俊亮攝）

任職立法會保安員的黃女士透露，她於2017年10月的一個員工會議中，被上司要求填寫政治立場是「黃」或「藍」，黃女士拒絕填寫並詢問為何表格中沒有「政治中立」的選項後，開始遭上司打壓及同事排擠。她曾向上司、人事部及立法會申訴部投訴，但都沒有得到適當協助。黃女士說，人事部的職員曾替她感到不忿，認為其工作評核「唔應該寫到咁」和「唔可以令你不明不白地離開立法會」，但黃對該人事部職員同樣詢問其政治立場感到奇怪；申訴部更表明未能受理個案，著她向立法會秘書長陳維安反映。

事件曝光後，黃女士稱收到同事的鼓勵，感謝她勇於發聲，但亦有人稱感到害怕。

立法會秘書處政治審查只是冰山一角

譚文豪表示，他手上持有該份填寫政治立場表格的確存在過的據證，希望陳維安盡快交代事件，「只要佢問一句保安主管就知道，是誰人的指令」。譚文豪又說，立法會秘書處不同職務中，都存在政治審查的情況，黃小姐的個案只是冰山一角，保安員亦只是其中一個工種。

他指出，若事件屬實，會嚴重影響立法會的形象，「我唔想全香港變成另一種文革（每人需表態）」。