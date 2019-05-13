【逃犯條例】立法會保安鐵鏈鎖會議室　泛民批罕見：防議員如防賊

立法會《逃犯條例》修訂法案委員會明(14日)早再度「鬧雙胞」，民主派及建制派分別在八時十五分及八時半召開會議。上周六會議前夕，民主派議員在周五當日會議完結後留下，通宵留守會議室1、2至翌日會議召開。惟明早會議處於假期後一天，立法會保安人員如臨大敵高度戒備，今(13日) 已將會議室1、2的門口用鐵通加鐵鏈深鎖，防止民主派的「霸房」攻勢再度重演。

立法會保安 已將會議室1、2的門口用鐵通加鐵鏈深鎖，防止民主派的「霸房」攻勢再度重演。（張浩維攝）

上周五晚，立法會人員為防周六的混亂場面，早已做好準備，清空會議室1和會議室2外走廊的沙發、飲水機、回收箱等物件。據今日現場所見，原有搬走的物品至今仍未放回原位。

為防止民主派議員霸房通宵留守，保安更將會議室1、會議室2A、2B的門口用鐵通加鐵鏈深鎖。據了解，早在2014年佔領運動後，一樓會議廳的門口會以鐵鏈上鎖，惟二樓會議室以鐵鏈上鎖屬罕見情況。為應付明天大戰，民主派議員今早在立法會開會商討對策，民主派會議召集人毛孟靜下午亦有到立法會2樓視察情況。

立法會保安人員將會議室1、會議室2A、2B「上鎖」，最直接的影響是令民主派議員今晚無法像上周五晚般「通宵留守」會議室內，確保明早再開會時佔據「有利」位置。但民主派已揚言，明早會議再有行動，在這種情況下，料民主派議員會提早在會議室門外守候，當保安一開門便進內準備再度交鋒。

對於保安以鐵通和鐵鏈緊鎖會議室1、2，民主派會議召集人毛孟靜表示，有關情況屬罕見和前所未有，直言做法「難看」，批秘書處「防議員如防賊」。

民主派區諾軒表示，保安採特別舉動前要經行管會決定，惟這次用鐵鏈鎖門口的舉動卻沒有，質疑是政治偏頗，「為不合法的法案委員會背書」。他相信保安此舉是為阻止民主派霸房留守，強調民主派會有適當方法應對，進佔會議室。區諾軒又指，議員若要求使用會議室的話，保安應容許和協助。他提醒保安組現時的舉動有機會違反《權力及特權法》，有機會要承擔法律後果。對於有建制派建議將法案委員會直接交上大會，區諾軒認為做法是侮辱立法會，強調這樣做付出的代價是全港市民的利益。

另外有建制派議員稱，上周六召開的《逃犯條例》修訂法案委員會，建制陣營事前未有商討對策，未如民主派一樣有精密的策略。該建制人士直言，感覺立法會保安在周六會議中不夠「落力」，若明早會議出現同樣情況的話，只好與泛民議員「硬碰硬」。不過該議員稱明白立法會職員現時被質疑其中立性，與議員關係如「兩公婆嗌交」一樣。對於明早召開的會議，他笑言有人建議可考慮如打籃球賽般，以「人mark人」方式，守住民主派負責進攻的議員。