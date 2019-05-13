【逃犯條例】何君堯自爆電話　林卓廷提勿騷擾　何稱來電叫他食屎

一向言論惹火的立法會議員何君堯今天在facebook發文，指民主黨涂謹申和公民黨郭榮鏗涉干犯串謀偽造罪和串謀使用虛假文書罪，昨晚已報警處理，他在facebook展示「戰況」，貼出報案紙和口供紙。 惟何君堯「忙中有錯」，未有遮蓋報案紙上的電話號碼，在議會內與何君堯針鋒相對的民主黨林卓廷傍晚特意在fb發文，「提醒」網民勿騷擾何君堯，指「重複打電話犯法的」。 何君堯在晚上7時發文反擊，稱其電話由今天下午5時16分起「頻頻響個不停」，至今已收到逾三十個電話，其中有人著他「食屎」。他斥林卓廷為「前任ICAC低級調查鴿」，慫恿他人打電話騷擾他，稱「現在我又要將牠交給警方處理了。」

林卓廷傍晚特意在fb發文，提醒網民勿騷擾何君堯，指「重複打電話犯法的」。（林卓廷facebook）

審議《逃犯條例》的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會鬧「雙胞胎」，由民主派推舉當選法案委員會主席的民主黨涂謹申多次透過議員助理按官方格式，向全體議員發出會議通告和議程。

何君堯今天在Facebook發文，稱昨晚八時到灣仔警察總部報警，指涂謹申冒認法案委員會主席，並以此名義行事和發出一系列虛假文書，又指郭榮鏗和郭榮鏗涉干犯串謀偽造罪和串謀使用虛假文書罪。

他在Facebook上載報案紙、口供紙和一張他站在警察總部門前的照片，並稱「沉默不是懦弱，忍讓不代表姑息！既然你們做511，我們為你做513！」何君堯以黑色遮蓋報案紙上的個人資料，不過遺漏了遮蓋電話號碼。

林卓廷在傍晚於fb以「何君堯熱線」為題撰文，笑指何君堯「神奇、頂級、超卓」，在facebook貼出寫上其個人聯絡方法的口供紙，笑言：「唔知會唔會有熱心市民致電佢，提供案件資料或意見呢?」他提醒網民「唔好成日煩著何律師」，指「重複打電話犯法的」。

何君堯在晚上發文反擊，稱其電話由今天下午5時16分起「頻頻響個不停」，至今已收到逾三十個電話，其中有人致電著他「食屎」，他又斥曾任廉署調查主任的林卓廷為「前任ICAC低級調查鴿」，慫恿他人打電話騷擾他，「見一隻又一隻白鴿黨友發瘋倒地，今天牠也顛埋一份，在自己FB裡慫恿他人打電話來騷擾我」，稱「現在我又要將牠交給警方處理了。」

何君堯斥曾任廉署調查主任的林卓廷為「前任ICAC低級調查鴿」，慫恿他人打電話騷擾他。（何君堯facebook）

《逃犯條例》法案委員會上周六爆衝突，其中身穿羅馬數目字「VIIV（六四）」上衣的公眾人士在會議室內指罵何君堯，並著他「食屎」，何其後在facebook誤稱對方身穿「Viu TV」上衣，反指該人「屎從口出」，最終何君堯要道歉收場。