【公務員加薪】周四公布　遞增薪額再創新高　公務員工會盼封頂

主宰公務員加薪幅度的薪酬趨勢調查報告將於本周四（16日）公布。《香港01》獲悉，今年高層、中層及低層公務員遞增薪額開支，分別為1.21%、1.21%及2.19%，數字創多年新高，意味已到達頂薪點，即未能「跳point」，又未能升職的資深公務員，總加薪幅度將會相對地低。 高級公務員協會主席黃孔樂認為，遞增薪額近年屢創新高，主要緣於退休公務員增加，以及政府大幅增加人手。對於今年高級公務員的遞增薪額增至1.21%，黃批評遞增薪額計算方法不合時宜，對高級公務員、尤其是已到達頂薪點的公務員造成不合理現象。他表示已向公務員事務局就遞增薪額提出封頂方案，期望政府能在報告公布時，就是否接納方案作出正式答覆。

黃孔樂表示過去一年一直與公務員事務局商討有關遞增薪額的問題。（資料圖片/李澤彤攝）

薪酬趨勢調查報告將於下周四（16日）公布，特首及行政會議將一併考慮薪酬趨勢淨指標、本港經濟狀況、政府財政狀況、通脹水平、職方加薪要求及公務員士氣等因素，決定公務員的最終加薪幅度。

《香港01》獲悉，今年的遞增薪額開支，高層、中層及低層公務員遞增薪額開支，分別為1.21%、1.21%及2.19%，數字較去年的遞增薪額為高，同時創下歷史新高。

由於公務員設有「跳point」制度，遞增薪額旨在避免公務員雙重加薪，即公務員的薪金未達到頂薪點，每年可增加一個薪級點，故政府在計算加薪指標時，會先扣減公務員遞增薪額開支。

黃孔樂指出，近年遞增薪額開支愈來愈高，主要緣於退休工務員增加，以及政府大幅增加人手，令更多新人加入公務員體系，意味更多公務員會「跳point」。對於今年高級公務員的遞增薪額開支增至1.21%，黃孔樂批評遞增薪額計算方法不合時宜，對高級公務員、尤其是已到達頂薪點的公務員造成不合理現象，他指近年私人市場加薪幅度，較高級公務員扣除遞增薪額後還要高。

黃孔樂表示過去一年一直與公務員事務局商討有關遞增薪額的問題，提出以封頂方案解決有關問題，封頂額訂於薪酬趨勢調整總指標的十分之一。他指公務員事務局積極與職方溝通，惟局方一直未就是否接納封頂方案作回覆。他希望薪酬趨勢調查報告公布之時，政府能作出正式答覆，坦言若每年都就遞增薪額與政府爭拗，對公務員、政府和社會並非好事。

黃孔樂表示一直與公務員事務局就遞增薪額問題作溝通。圖為公務員事務局局長羅智光。（資料圖片／洪嘉徽攝）