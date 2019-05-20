【逃犯條例】梁君彥：政府有權安排何時二讀　曾一日三讀通過法例

立法會主席梁君彥今(20日) 於行管會會議後會見傳媒，他稱會上討論早前修訂《逃犯條例》法案委員會出現混亂情況，秘書處將會檢討保安安排，確保大樓使用者包括議員、記者、職員、公眾人士的安全。他亦稱，日前發現有訪客涉以議員助理證件出現會議廳，會向民主派議員區諾軒發警告信。 對於外界流傳政府有意將法案「直上大會」，梁君彥稱政府有權安排何時恢復二讀，強調不會破壞議事規則，又指過往立法局曾試過「一日三讀通過一條法案。」

立法會主席梁君彥於行管會會議後會見傳媒。（羅家晴攝）

梁君彥又稱，早前收到記協和一份報章去信投訴，秘書處將作詳細調查跟進。被問到此舉是否會收窄傳媒採訪？他稱不會收窄，「畀安全環境傳媒採訪。」

政圈一直流傳政府有意將《逃犯條例》修訂法案委員會直上大會，被問到會否破壞議事規則和議會傳統？梁君彥稱根據議事規則，「政府可幾時恢復二讀，係政府嘅權利」，強調不會破壞議事規則。他指過往立法局曾「一日三讀通過一條法案」，而立法會亦有泛民試過動議不經內會處理直接在大會進行三讀。對於中聯辦早前表態支持修例，是否向建制派或商界人士施壓？他僅稱「呢個唔係立法會主席可以答嘅問題。」

保安員被要求交代政治立場事件 譚：梁曾提設3人小組調查由黃定光主持

公民黨議員譚文豪早前投訴立法會秘書處要求保安人員「剔黃藍」交代政治立場，行管會今(20日) 召開討論，梁君彥會後稱公民黨的去信中未有提及人名，故要求譚文豪進一步提交資料，目前會應譚文豪要求由秘書處研究收集資料，提交報告後再決定如何跟進。

公民黨議員譚文豪早前投訴立法會秘書處要求保安人員作政治表態。（羅家晴攝）

譚文豪表示，雖然公民黨去信中未有提及人名，但涉事黃女士向秘書處提交的投訴信「有晒指控、人名」。譚文豪又指，梁君彥在會上提出成立三人小組調查，「由黃定光做主席」，他稱不能接受「欽點」民建聯黃定光任主席，質疑委員會欠公信力，故他「退而求其次」，要求秘書處提交書面報告，他亦批評事隔十多天，「無諗過秘書處一張紙都無拎過出嚟。」