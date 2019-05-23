【逃犯條例】公民黨呼籲市民反修例　吳靄儀：香港會死喺林鄭手上

民陣將於6月9日舉辦大遊行，反對《逃犯條例》修訂，公民黨今天(23日)中午於中環擺設街站，呼籲巿民參與遊行。公民黨法律界前議員、資深大律師吳靄儀指，若民主派議員得不到巿民支持，即使在議會內拋頭顱灑熱血，也無法阻擋修例通過。 吳靄儀又指，香港成為國際城市和擁有競爭力，是緣於國際企業願意在香港投資和做生意，直指修例通過後，香港將失去國際地位，經濟將會大幅下行，令香港與其他大陸城市無分別。對於中聯辦和港澳辦介入事件，吳靄儀批評特首林鄭月娥「唔掂就搵阿爺幫手」，直指「香港會死喺呢啲特首手上」。

公民黨呼籲市民反修例。（洪嘉徽攝）

公民黨黨魁楊岳橋、立法會議員郭榮鏗、譚文豪，以及吳靄儀今天在中環擺街站，呼籲巿民參與民陣於6月9日發起的「反送中遊行」。

吳靄儀直指，政府把修例草案「直上大會」，明言她擔任過議員18年，也從未看過這麼不公平的事情和處理手法。她指出，過去若草案具逼切性、無爭議性和沒有議員反對，即使一日三讀通過也沒有問題，但《逃犯條例》修例具爭議性，直上大會前不諮詢議員，亦不容議員在法案委員會討論，批評政府只靠建制派以大多數通過，揚言即使法例通知也沒有認受性，做法徹底破壞立法機關的地位。

特首林鄭月娥昨天在答問會上批評泛民到美國遊說，令外國介入香港事務。吳靄儀怒斥：「香港會死喺呢啲特首手上。」她指作為管治香港的人需懂得聆聽不同意見，並需要有能力令不同意見人士達成共識，她斥林鄭「淨係識話人、淨係話識話針對佢，唔掂就搵阿爺搵手」，反指林鄭沒有威信和能力可言。

吳靄儀又指，香港成為國際城市和擁有競爭力，是緣於國際企業願意在香港投資和做生意，她直指修例通過後，香港將失去國際地位，經濟將會大幅下行，令香港與其他大陸城市無分別。

楊岳橋直指，《逃犯條例》修訂嚴重影響香港國際金融中心地位，一旦修例通過，外資或不再願意再來港，大大影響本地經濟，形容「中環的繁榮景象勢成歷史」。