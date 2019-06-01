【逃犯條例】油尖旺街坊聯署反修訂　誓言「守香港，拒投降」

反修訂《逃犯條例》的爭議不但「衝出國際」，本土的聯署潮更一浪接一浪，群情之洶湧涵蓋全港各區、學校、議員及公務員工會等。有旺角居民發起油尖旺街坊聯署，字裡行間道出貴租、醫療、法治、食安、自由等種種中港民生憂慮，「同大陸接軌，香港就會玩完！」並呼籲街坊參與6月9日民陣發起的遊行，矢言「守香港，拒投降！」
● 批政府「假諮詢」 必須「反送中」
該聯署聲明由旺角花園街及弼街兩名街坊發起，字字辛酸，一字一淚提及現在樓細租貴，但大家仍相當關心香港，批評政府只進行短短20日「假諮詢」，若修訂《逃犯條例》一過，香港人隨時被送上內地，「捱貴樓貴租，住豆膶咁大地方‥‥‥但我哋一樣咁關心香港，所以一定要「反送中」‥‥‥而家話修訂《逃犯條例》，令我唔知邊年邊月邊日會被送番大陸。等四千蚊就要等年幾，成個逃犯條例你夠膽講廿日諮詢！？」
●「唔係仲要夾硬嚟呀話？」
發起人又指自己一向最信法治，最重要「有規有矩」，但政府與建制派卻強行將《逃犯條例》修訂草案直上立法會大會，並反駁政府所謂「急市民之急」實屬無稽，應急在劏房、醫療、拾荒等民生問題，當局所指香港法庭可以把關，亦備受台灣、大律司公會等各界質疑，「破壞晒規矩，真係嬲到爆‥‥‥法庭將來都冇乜Say啦！你唔係仲要夾硬嚟呀話？」
●「同大陸接軌，香港就會玩完」
回歸後，油尖旺區的找換店、中港旅巴及藥房多如雨後春筍，居民亦因此與內地多有接觸，走私奶粉、成藥常見，皆因內地食安監管欠佳，又欠缺言論自由，「正正因為香港有好多大陸冇、同禁嘅嘢，香港先會有啖食，如果樣樣都要同大陸接軌，香港就會玩完！」
● 守香港 拒投降
聲明最後，發起人雄心壯志，希望大眾用行動守護香港，並呼籲街坊於6月9日（星期日）參與民陣在銅鑼灣發起的遊行，「總之我一日仲有用得著嘅地方，一日都會刮光刮淨自己僅餘嘅價值去守護香港。」他指自己毫不畏懼，拒絕投降，「喺旺角我地咁嘅環境都生存到，證明我哋乜嘢都唔驚！你唔係覺得我哋旺角人會投降呀話！？我旺角大㗎！所以我哋瞓身要求香港政府：立即撤銷《逃犯條例》修訂！」
一群油尖旺街坊反對修訂《逃犯條例》聯署聲明，全文如下：
我哋係一群油尖旺街坊，我哋忙返工放工，捱貴樓貴租，但住豆膶咁大地方，都係為左近啲返工，生活方便啲啫。我哋雖然日忙夜忙，為供樓交租，但我哋一樣咁關心香港，所以一定要「反送中」！
香港政府而家話修訂《逃犯條例》，令我唔知邊年邊月邊日會被送番大陸。等四千蚊就要等年幾，成個逃犯條例你夠膽講廿日諮詢！？政府話急市民之所急，油尖旺幾多人住劏房呀！幾多老人家等睇醫生呀！幾多人要拾荒維生呀！又唔見政府心急解決呢啲問題？
港府話今次修例係為左回應一單港人在台灣的謀殺案，但台灣已表明不會在修例後移交疑犯；港府強調香港法庭可以把關，但大律師公會早就反駁，中國政府及其他國家若要求香港法庭移交疑犯，法庭將都冇乜Say啦！你唔係仲要夾硬黎吓嘩（呀話）？
我哋香港人，由細到大，無論讀幾多書，最信法治，搵食幾艱難都好，聽倒程序公義都特別覺得有道理，做嘢最梗要有規有矩。但今次政府同建制派夾硬黎，話直上到立法會大會審議，破壞晒規矩，真係嬲到爆！＞_＜
油尖旺咩最多？找換店、中港大巴同藥房最多，冇乜邊個街坊同大陸冇來往，如果條例一過，人心徨徨，因為大家都冇啖好食。如果大陸食物安全監管好，就唔使咁多自由行來走奶粉、走成藥水貨啦；如果大陸有言論新聞自由，就唔會咁多自由行來旺角書店買禁書啦！正正因為香港有好多大陸冇、同禁既（哋）野（嘢），香港先會有啖食，如果樣樣都要同大陸接軌，香港就會玩完！
政府夾硬黎，搞到數以十萬計市民在 4 月 28 日上街遊行。你以為香港人任你魚肉咩，香港人個心點諗，我都知你知我知，心不在你身上，就算今次政府夾硬通過左（咗），又如何？
我哋呢班油尖旺街坊，今次聯署，只想為香港默默付出，默默心底、用行動守護佢，總之我一日仲有用得著嘅地方，一日都會刮光刮淨自己僅餘嘅價值去守護香港。
喺旺角我地（哋）咁嘅環境都生存到，證明我地（哋）乜野（嘢）都唔驚！你唔係覺得我地（哋）旺角人會投降下話！？我旺角大架（㗎）！所以我哋瞓身要求香港政府：立即撤銷《逃犯條例》修訂！
發起街坊：
花園街黃佳鑫
弼街溫柏堅
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最後亦在此呼籲各位街坊出席6月9日的反對修訂《逃犯條例》遊行，詳情如下：
日期：6月9日（星期日）
集合地點：銅鑼灣東角道
時間：下午2時30分集合，下午3時正起步
遊行路線：銅鑼灣東角道遊行至金鐘添美道立法會綜合大樓