【逃犯條例】油尖旺街坊聯署反修訂　誓言「守香港，拒投降」

反修訂《逃犯條例》的爭議不但「衝出國際」，本土的聯署潮更一浪接一浪，群情之洶湧涵蓋全港各區、學校、議員及公務員工會等。有旺角居民發起油尖旺街坊聯署，字裡行間道出貴租、醫療、法治、食安、自由等種種中港民生憂慮，「同大陸接軌，香港就會玩完！」並呼籲街坊參與6月9日民陣發起的遊行，矢言「守香港，拒投降！」

● 批政府「假諮詢」 必須「反送中」

該聯署聲明由旺角花園街及弼街兩名街坊發起，字字辛酸，一字一淚提及現在樓細租貴，但大家仍相當關心香港，批評政府只進行短短20日「假諮詢」，若修訂《逃犯條例》一過，香港人隨時被送上內地，「捱貴樓貴租，住豆膶咁大地方‥‥‥但我哋一樣咁關心香港，所以一定要「反送中」‥‥‥而家話修訂《逃犯條例》，令我唔知邊年邊月邊日會被送番大陸。等四千蚊就要等年幾，成個逃犯條例你夠膽講廿日諮詢！？」

●「唔係仲要夾硬嚟呀話？」

發起人又指自己一向最信法治，最重要「有規有矩」，但政府與建制派卻強行將《逃犯條例》修訂草案直上立法會大會，並反駁政府所謂「急市民之急」實屬無稽，應急在劏房、醫療、拾荒等民生問題，當局所指香港法庭可以把關，亦備受台灣、大律司公會等各界質疑，「破壞晒規矩，真係嬲到爆‥‥‥法庭將來都冇乜Say啦！你唔係仲要夾硬嚟呀話？」

●「同大陸接軌，香港就會玩完」

回歸後，油尖旺區的找換店、中港旅巴及藥房多如雨後春筍，居民亦因此與內地多有接觸，走私奶粉、成藥常見，皆因內地食安監管欠佳，又欠缺言論自由，「正正因為香港有好多大陸冇、同禁嘅嘢，香港先會有啖食，如果樣樣都要同大陸接軌，香港就會玩完！」

● 守香港 拒投降

聲明最後，發起人雄心壯志，希望大眾用行動守護香港，並呼籲街坊於6月9日（星期日）參與民陣在銅鑼灣發起的遊行，「總之我一日仲有用得著嘅地方，一日都會刮光刮淨自己僅餘嘅價值去守護香港。」他指自己毫不畏懼，拒絕投降，「喺旺角我地咁嘅環境都生存到，證明我哋乜嘢都唔驚！你唔係覺得我哋旺角人會投降呀話！？我旺角大㗎！所以我哋瞓身要求香港政府：立即撤銷《逃犯條例》修訂！」