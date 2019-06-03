【逃犯條例】林鄭拒見法律界選委　陳景生：冇辦法撬開佢把口

30名特首法律界選委上周五去信特首林鄭月娥邀約公開見面，回應保安局局長李家超早前指有法律界「朋友」不了解《逃犯條例》運作。特首辦今日（3日）回覆法律界選委，指立法會保安事務委員會提供「務實及公開平台」，對法案作仔細討論，婉拒會面。 代表法律界選委去信的大律師公會前主席、資深大律師陳景生接受《香港01》查詢時，直言「政府唔想回應，冇辦法撬開佢把口」。

回信由特首私人秘書黃少珠署名，指李家超決定在下周三恢復逃犯條例修訂法案二讀，而立法會保安事務委員會已安排5節、共20小時會議，由律政司司長鄭若驊、李家超及相關官員出席，故認為這些會議提供「務實及公開平台（pragmatic and open platform）」，對法案作仔細討論，歡迎包括法律界選委等公眾透過事務委員會發表對法案的問題及意見。

信中又指，負責的政府官員會在會上繼續留心聆聽及解釋疑問，在法案審議時釋除關注，更指事務委員會已否決邀請公眾團體、律師會或大律師公會與事務委員會會面。

陳景生直言「政府唔想回應，冇辦法撬開佢把口」，強調選委只是想了解政府為甚麼認為法律界對法案有誤解，又批評政府態度是「數夠票，扮自己是受害者」，其實直上大會是由政府決定，質疑受害者說法是「搬龍門」。