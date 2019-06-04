【六四三十】高空圖證維園足球場及草地燭光處處　今年人數料大增

「忘不了的 年月也不會蠶蝕」，就正如《自由花》的歌詞，即使六四事件今日（4日）來到30周年，但一日未得到北京當局平反，在中國土地上，香港人仍會站出來公開悼念死難者，哪管惡劣天氣隨時來到，「無論雨怎麼打 自由仍是會開花」。 維園六四晚會上的燭光及手機蠟燭圖象，今年不止在六個足球場上構成「燭海」，更將黑漆漆的草地照亮。《香港01》以互動相片，對比今晚上8時半及過去三年同一時間的維園燭光，評估今年出席人數。在晚上8時半維園高空圖可見，不止六個足球瑒已坐滿人，連草地的燭光都比過去年三年明亮，而場外的天后港鐵站外，尚有長長人龍魚貫入場，可見今年或創近年新高。

六四維園燭光集會的高空圖可見，不止六個足球瑒已坐滿人，連相中上方的草地的燭光都比過去年三年明亮，人數或創近年新高。（梁鵬威攝）

草地燭光今晚特別明亮 蓋過過去三年

維園共有六個足球場，每個可容納2萬人，減去大台佔半個足球場後，當坐滿時應有11萬人。過去三年都大致坐滿，少部分人坐到草地，因此支聯會估計出席人數介乎11萬至12.5萬人不等。

從今晚8時半所拍攝到的高空圖可見，圖片上方的草地今晚特別明亮，亮度比過去三年更易於見到。而在8時半，《香港01》記者仍與逾千人在天后港鐵站外「打蛇餅」，排隊進入草地，料人數仍在增加。

近年六四維園燭光高空組圖

六四維園燭光對比：2019年VS2018年

六四維園燭光對比：2019年VS2017年

六四維園燭光晚會在晚上8時開始，但在8時半，仍有千人由天后港鐵站外排隊，準備進入維園。（勞顯亮攝）

香港市民爭取平反六四已30年，從到維園晚會人數可看，市民未有放棄這個堅持。（余俊亮攝）

從這張相片右下角可見，六四維園燭光晚會主禮台後方的籃球場，都站滿手持燭光的市民。（黎紹輝攝）

今晚六四燭光晚會坐滿三分二個草地。（盧國輝攝）

六四三十維園圖輯：

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