【六四晚會】迫爆維園6球場　大會公布逾18萬人出席

「但有一個夢，不會死，記著吧!」六四30周年，「無論雨怎麼打」，不少市民仍然堅持來到維園參加燭光集會，悼念死難者的同時，也期盼自由花開的一天。今年大會主題是「人民不會忘記！平反六四！公義必勝！」 6月4日早上先迎來一場黃雨，下午仍然陰晴不定，下午四時許，銅鑼灣維園一帶天又再下起雨來，前來維園參與集會的市民紛紛舉起雨傘。 下午5點，支聯會常委朱耀明現身維園入口，為支聯會捐款站站台，他認為人流符合預期，預計六時半才是人潮高峰期。被問到會否擔心天氣影響參與人數，朱搖頭笑稱：「六四不受風雨影響。」 晚上6時，參與集會的人流開始湧現，有近百名市民自備椅子、野餐墊，提早到場佔據前排座位。藝人黃耀明亦在5點50分上台綵排，他今晚將上台獻唱六四30周年紀念歌曲《回憶有罪》。 於晚上7時，大會表示，民眾已坐滿4個足球場，並呼籲市民繼續前來「逼爆維園」。支聯會秘書李卓人相信，即使下雨，估計仍會有15至18萬人參加集會。 8時16分，燭光晚會正式開始。9時多，大會稱已坐滿6個足球場，而歌手黃耀明首次上台獻唱歌曲《回憶有罪》。

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【21:45】大會獻唱歌曲《民主會戰勝歸來》，呼籲大家高舉燭光，大會公布岀席晚會人數超過18萬人，由支聯會主席何俊仁誦讀《大會宣言》，眾人其後高呼「平反八九民運」、「平反六四」等口號並火化弔唁冊。

【21:30】大會獻唱歌曲《自由花》，並讀岀內地因「八酒六四」案被判刑三年半的陳兵獄中書，然後由朱耀明分享講話。朱耀明稱，今日齊集於此高舉燭光，就是要讓受苦的人知道，「他們並不孤單，我們沒有忘記他們。他們的聲音被壓抑，我們就為他們發聲」。

他提及當年被通緝的民運人士逃亡來港時，時任法國駐港副總領事夢飛龍和總統外交顧問燕保羅不顧一切，將個人的前途押下，給予民運人士簽證逃到法國，救回了不少生命，又提及因佔中九子案而入獄的戰友，「今天只要還有一個持不同政見的人入獄，我們就不會有真正的自由」。他呼籲大家要有信心、勇氣行動，以良善，以公義對抗不義的政權。

【21:17】大會播放短片《我是記者》短片，記協前主席麥燕庭稱當時六四有坦克車有開槍，並非國務院發言人袁木所說只有23人死亡，她稱真相必定要繼續說，當年寫《人民不會忘記》、今年寫《我是記者》，因眼看官方太多謊言。當時亦在北京採訪的時事評論員程翔稱，中國政府先稱沒有人死亡，其後指沒有當年的行為就沒有今日的發展，即是中國認同是以犧牲當年的人民，去造就今天的繁榮。

【21:10】歌手黃耀明獻唱歌曲《回憶有罪》，他稱30三十年來都有岀席晚會，但都沒有上台，因他不習慣叫口號。不過黃耀明稱，看到「一國兩制」已經蕩然無存，六四事件後發生的雨傘運動，為的是阻止30年前的「巨獸」，怕他們跑來香港，今日聚集就是要阻擋巨獸。他呼籲今日在維園的大家，6月9日上街遊行。

【21:06】大會稱已坐滿6個足球場。

從高空圖片可見，出席六四晚會的市民已企滿6個足球場，並接近企滿旁邊的草地。（張浩維攝）

【20:46】從高空圖片可見，出席六四晚會的市民已企滿6個足球場，並接近企滿旁邊的草地。

【20:44】大會帶領獻唱歌曲《血染的風采》，其後六四事件見證者李蘭菊上台發表講話。她稱在雨傘運動後感心灰意冷，特別是局勢太像六四事件，當年壓抑的傷痛一次過爆發岀來，當支聯會邀請時，她初時不願再談起六四事件，直至佔中九子判刑時，看到佔中三子之一的朱耀明陳情，她才有勇氣要作岀正確的決定。

她稱在海外推動中國民主運動，雖然遇到不少困難，但想起每年維園晚會就會有動力，強調悼念之外，亦要堅持平反六四。她憶述當年晚上10時原本一切平靜，但突然傳來一把哭聲，稱軍隊開槍，用坦克壓過人群，問及如何是好。她稱當時學生堅決留守天安門廣場，因已經退無可退，但其後發現有軍隊列陣，面前十多名學生築成人牆，不久上空發岀信號彈，看到很多死傷者抬到救護車，有市民稱要拿木棒救學生，但學生強調要和平示威，凌晨後更多信號彈岀現上空，由遠而近聽到槍聲，她記得有個小兄弟在其肩膊不斷哭，稱其哥哥中槍，當時她感覺支撐不到下去。其後有醫生勸香港學生上救護車，要離開天安門廣場，告訴全世界六四當晚的事件，至今她仍記住他們的汗水、淚水、生命最後的體溫，強調他們是展現人性光輝的公民。

【20:36】全體默哀一分鐘，其後播放六四死難者王楠母親張先玲的講話。

她感激多年從世界各地趕來參加維園燭光晚會的朋友，「三十年來，維園的燭光陪伴著『天安門母親』走過了坎坷的歷程，溫暖着我們的心」。她稱六四事件發生三十年，當晚「北京上空激烈的槍聲、坦克的橫衝直撞、穿梭的救護車、市民們為了保護學生對戒嚴部隊視死如歸的沿途攔截、鼎沸的人聲以及親人們最後的身影」，仍記憶猶新，永遠定格在腦海裏。

張先玲指，「天安門母親」群體不畏強權，追尋遇難者的蹤跡，為的就是要討還公道，就是要「說真相、拒絕遺忘、呼喚良知，尋求正義」。她稱「天安門母親」群體中已有56位難屬離去，但活著的人將一如既往，承擔起逝者的責任，「不管路有多崎嶇，我們將奮力向前」。

【20:23】大會帶領在場人士向紀念碑行三鞠躬禮。支聯會主席何俊仁與年輕人燃點火矩，其後由支聯會副主席鄒幸彤致悼辭。

↓↓↓ 目前維園情況 ↓↓↓

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維園燭光集會，30年來堅持同一個夢。(余俊亮攝)

的士司機黃先生：有些朋友已轉軚

正如特首林鄭月娥今早於行會前所言：「今日嘅日子好多人都有一個回憶」。這一個回憶，香港市民未敢忘記，30年來，用行動、用燭光去表達。

芸芸身影之中，包括59歲的士司機黃先生。他自言「我已經算懶」，30年來參與六四集會約13、14次。89六四當年，黃先生只是一名28歲的年輕人，冒著風雨參與百萬大遊行，「八號風球，人們去新華社集會示威，我與幾個好友都有去。」他記得事發前一晚已徹夜難眠，當日通宵在家看電視直播，「六四事件令我憎恨共產黨」。

黃先生憶述，當年一起在八號風球晚集會的友人，如今已各散東西，「有一些還是朋友，有人返內地做生意，有人移民加拿大，有些人已轉軚。」他慨嘆，「上次佔中事件已應驗了，越是朋友，越不能談論政治。」黃先生表示多年來都是自己一個人參與集會，雖多次嘗試勸女兒參與，「我跟她說，當到你年老時，會覺得自己有付出過一點努力，你會很榮幸自己有做過這件事。不過她未有表態。」

黃先生多年來都是自己一個人參與集會，認為「越是朋友，越不能談論政治。」(鄭榕笛攝)

朱牧：六四不受風雨影響 料六時半達人潮高峰

【17:00】朱耀明牧師現身維園入口，為支聯會捐款站站台，有攜幼子到場的太太向兒子介紹：「這個是朱牧師」，並著兒子親手捐款。

過路人士見到朱耀明都紛紛上前與他握手，現場下濛濛細雨，朱耀明站台近10分鐘後，在工作人員提醒下方穿上雨衣。他認為人流符合預期，預計六時半才是人潮高峰期。被問到會否擔心天氣影響參與人數，朱搖頭笑稱：「六四不受風雨影響。」他續道，六四當年5月20日晚刮起八號風球，市民一樣出席，「我們連極權國家都敢反對，不需要怕雨。」

朱耀明牧師傍晚5時左右現身維園入口。(鄭榕笛攝)

燭光晚會前舉行祈禱會

【18:45】六四燭光晚會於晚上8時舉行，香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會（天支聯）則在晚會前，於維園舉行祈禱會。祈禱會主題來自《依撒意亞先知書》耶穌向天主說的「我在這裡，請派遣我」。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機亦有出席。眾人唱聖，期間又有天主教徒分享當年與教友一同上街，聲援內地民主運動的經歷。

【20:00】晚會即將開始，民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等人到達維園晚會現場，大會帶領大家獻唱《血染的風采》。

李柱銘表示，今年是六四事件30周年，他的感受如首年參加晚會一樣，一樣認為要悼念及平反六四，強調中國不能在「搵到錢」後說不承認當年曾經殺害人民。對於逃犯條例修訂後，六四晚會會否受到影響？李柱銘稱未必有直接影響，但中央一旦要求申請移交任何人，特區政府必會同意，雖然政府不斷強調法庭和特首會作把關，但他認為法庭只會檢視表面證據，難以保障人民。

李柱銘稱：「對我來說三十年如一日，無論如何都要撐下去，因為最終會勝利，只是視乎多久。」對於6月9日返逃犯條例遊行，李柱銘表示「香港人已知道了，這次再不出來香港便糟糕」。

林鄭月娥曾明言無論遭受多少批評亦會堅持推行逃犯條例修訂，李反問「佢點對住香港？」指林鄭月娥作為特首，守護香港原是她的責任，「再這樣下去，香港繁榮穩定都沒有了」。黎智英則呼籲市民6月9日上街，形容為「最後一戰，搏到盡！」

市民冒雨前來參與晚會。(鄭子峰攝)

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↓↓↓ 去年維園燭光晚會情況 ↓↓↓

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翻查歷年六四集會參與人數，根據支聯會每年公布的資料，參與人數最高峰是2009年至2014年，每年參加者人數由15萬人至20萬人不等，該段時期除了是適逢20周年（2009年）外，隨後數年發生了內地民運人士劉曉波被捕、剛出獄的民運人士李旺陽被自殺事件等，刺激市民參加。

惟自2015年起，出席人數已三連跌，支聯會公布2015年有13.5萬人出席，到2016年減至12.5萬人，2017年更減至11萬人，主要原因是2015年有多間大學學生會退出學聯後，學聯首次缺席支聯會的維園六四集會，去年尚算止跌回升，惟亦只得11.5萬人。

↓↓↓ 過往3年維園燭光晚高空圖 ↓↓↓

▼【六四三十】30關鍵人物今安在？▼