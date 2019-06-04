【六四晚會】首獻唱《回憶有罪》　黃耀明：越怕越會有包袱

六四晚會上，歌手黃耀明到台上獻唱講述六四事件的新曲《回憶有罪》，他從來未試過站在晚會的台上，表示今日站到台上，是因為看到「一國兩制」已接近蕩然無存，又指30年前的北京民主運動啟蒙了一代香港人，亦啟蒙了雨傘運動，因此他要阻止30年前的一頭「巨獸」跑到香港，阻止「巨獸」跑到旺角、金鐘，消滅香港的下一代。

六四晚會上，歌手黃耀明到台上獻唱講述六四事件的新曲《回憶有罪》。（盧翊銘攝）

黃耀明坦言他並非愛國者，他所想像的國度就如披頭四樂隊成員約翰·連儂在名曲《Imagine》所述的，那裡沒有國界、沒有宗族、沒有種族，每年重返維園，就好像德國提醒自己不要重蹈覆轍，犯下納粹德國所犯的錯，「提醒我們與惡的距離原來係咁近」。

黃耀明最後呼籲港人在下周日上街，反對《逃犯條例》修訂。

他其後接受記者訪問，稱現時已到了最壞的時候，若現在不岀來，可能以後再沒有機會。他在台上獻唱歌曲《回憶有罪》，因擔心大家會忘記事件，要提醒自己和大家不可以沒有回憶，「因為回憶是我們文化、歷史好重要的一部分」，擔心在暴政之下，即使寫一首歌、說一些話都有機會成為罪犯，被移交內地。

他稱1989年的感覺較激昂，現在會有點距離看六四事件，會較客觀，但「越客觀越覺可怕」，強調今天比30年前是更壞的時代。被問到當日有份參與民主歌聲獻中華的歌星不再發聲，他直言因爲「回憶有罪、燭光有罪」，現在是一個非常危險的時代。他指不會評論其他人，認為每個人有很多事情要考慮，有不少包袱，可幸的是他自己較少包袱，但稱「越怕越會有包袱」，漸漸會成為「被沉默」的人群。