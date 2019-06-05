【逃犯條例】林鄭向中央「謊報軍情」? 李家超：中央支持修草案

《逃犯條例》修訂觸發軒然大波，民主黨立法會議員涂謹申今天（5日）在立法會會議就修例提出口頭質詢，他質問保安局局長李家超會否重新考慮撤回法案，又問到港府有否評估美國因修例而廢除《美國 - 香港政策法》的影響。 李家超強調修例為了堵塞《逃犯條例》的漏洞， 重申修例是香港本地的立法工作，希望外國議會尊重內部事務，又指香港駐美國經貿辦事處一直向美國政界、商界、智庫等解說，釋除國際間對修例的憂慮。 涂謹申笑指「外國真係乞人憎」，常常「干預」中國內政，惟多國在政府多番解說仍有憂慮和繼續「干預」中國內政，質疑港府有否如實向中央表達國際社會對修例的憂慮。李家超指特首林鄭月娥有向中央反映社會對修例的憂慮，中央亦支持香港在草案增加涉及內地的人權和法律保障措拖。

李家超表示，明白草案具爭議性，已親自駐港領事人員講述草案。(李澤彤攝)

涂謹申發言指，有13萬市民遊行反對修例，亦有多國官員和國際商會表達深切憂慮，另一方面，政府僅作為期20天公眾諮詢，草案也未能透過法案委員會研究法案的整體優劣、原則和詳細條文。涂謹申指出，修例引起社會各界強烈反彈，質問李家超會否重新考慮撤回法案，以維繫社會穩定。

李家超表示，明白草案具爭議性，政府已透過不同的解說，令社會大眾和國際社會更了解修例內容，他指對有人支持和反對修例表示理解，他又表示自己有親自駐港領事人員講述草案，亦有約見與香港簽訂長期引渡協定的國家之駐港，講述修例的政策目的。

涂謹申笑指「外國真係黑人憎」，常常「干預」中國內政，惟多國在政府多番解說仍有憂慮和繼續「干預」中國內政，質疑港府有否如實中央表達國際社會對修例的憂慮。

對於被指向中央「謊報軍情」，李家超指林鄭月娥有向中央反映社會對修例的憂慮，中央亦支持香港在草案增加涉及內地的人權和法律保障措拖。

民主黨鄺俊宇則指周日將有大遊行反修例，民怨一觸即發，他多度質問李家超會否撤回草案，李家超再稱對有反對和支持意見表示理解，他強調現時《逃犯條例》是不切實際，過去已有五宗香港人在海外被謀殺的案件，因法例漏洞而無法要求移交。

經民聯吳永嘉批評有議員常常提到美國和美國國會對修例的意見，他問到美國國會立場的立場會否對港府修例進成直接影響。李家超再稱修例是香港本地的立法工作，希望外國議會尊重香港內部事務。