鄭若驊發網誌　稱跨境罪行須透過無地域限制的執法和司法合作解決

律政司司長鄭若驊今日（7日）發表網誌，講述多名法律專家聚首，共同探討刑事司法制度發展，指出隨着日新月異的科技不斷發展，世界的距離正在逐漸變小，香港正面對跨境罪行的挑戰，需要透過無地域限制的執法和司法合作，才能夠徹底解決問題。

鄭若驊表示，跨境罪行必須透過無地域限制的執法和司法合作，才能夠徹底解決問題。（資料圖片／張浩維攝）

鄭若驊在網誌中表示，港府非常重視國際之間交流和合作，過去一直積極與國際合作共同打撃罪行，在「一國兩制」的原則下，香港可以就司法互助關係與其他司法管轄區作出適當安排，而這個安排必須可行、提供適當保障，最重要是適用於所有司法管轄區，才能夠發揮作用。鄭希望，香港可以朝著這個方向繼續邁進。

鄭若驊又提到，隨著日新月異的科技不斷發展，世界的距離正在逐漸變小，加速了人流、物流、訊息流和資金流，這個趨勢除了為香港帶來商機之外，亦帶來了跨境罪行的挑戰。她認為，必須透過無地域限制的執法和司法合作，才能夠徹底解決問題。

港府剛舉辦完第五屆刑事法律研討會，吸引了約200位法律從業員參與，除了本地司法人員外，還包括幾位來自四個東盟成員國的代表，當中包括英格蘭及威爾斯上訴法院刑事法庭副庭長Lady Justice Hallet以及紐西蘭嚴重欺詐辦公室主任Julie Read擔任講者。