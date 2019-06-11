【逃犯條例】建制大動員　明晚罷工包圍立會者、撐修例人士勢對峙

政府修訂《逃犯條例》備受爭議，立法會明日（12日）將就修例恢復二讀，有網民在網上發起罷工、罷市等活動，民陣亦號召周三在立法會外集會，直至會議結束。 泛民總動員出動，建制派亦不甘示弱，近日建制圈子流傳一則短訊，呼籲支持者周三下午五時集會，支持政府修改《逃犯條例》。消息人士指，料模規與當年的「反港獨、撐釋法大聯盟」集會相若，將會空群出動，亦預計或與在場的反修例人士發生爭執。

2016年反港獨、撐釋法集會在立法會外舉行，目的是支持全國人大常委會就《基本法》104條釋法，大會當時宣布有4萬人參加。（資料圖片/羅國輝攝）

建制派流傳的「動員」短訊寫着，法治是香港的核心價值，守法是每一個人的責任，強調修例「本身是修補法律漏洞，令犯法者得以受法律制裁」，不修例是「律有漏洞、罪犯匿藏香港，變成逃犯天堂」，更稱「港人治港、高度自治、一國兩制50年不變等核心管治方針不受影響」，呼籲大家周三下午五時出來集會。

據消息人士稱，短訊已在多個建制社團、政黨人士之間流傳，料這次集會屬大規模，與2016年「反港獨、撐釋法大聯盟」的集會情況相若。翻查資料，當年集會在立法會外舉行，目的是支持全國人大常委會就《基本法》104條釋法，譴責「港獨分子辱國辱華，企圖分裂國家的言行」，參加者更在會上高叫反「港獨」、「踢梁游出議會」等口號，大會當時宣布有4萬人參加。

據悉這次建制亦會空群出動，不過該人士預料人數或較16年的集會少，因這次《逃犯條例》修改富爭議性，有「淺藍」人士對修例有保留，更有「轉陣」參與周日的民陣遊行。消息人士說：「當然，建制派有基本盤，就少集會人數少了，至少也有數以千計人士出現。」

周日集會完結後，示威者與警方發生衝擊，如今再有建制陣營加入，會否再添混亂？有建制派人士估計，建制團體的出現或會與反修例示威者有衝突，「相信嗌交、爭執的場面不免發生」。