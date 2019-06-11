【逃犯條例】港大民調：林鄭評分43.3分　創上任新低

政府修訂《逃犯條例》惹起爭議，民陣前日（9日）發起遊行，大會宣布有103萬人參加，警方稱有24人參舉。港大民意研究計劃在遊行前調查，結果顯示特首林鄭月娥和及其班子的民望持續下跌，林鄭的評分更創上任以來的新低，只得43.3分，同樣主力推動修例的律師司司長鄭若驊和保安局局長李家超民望同樣下降，其中鄭若驊只獲29.5分。

三名司長中，鄭若驊的評分為最低，只有29.5分，其支持率為16%，反對率為56%，民望淨值為負40個百分點。（資料圖片/張浩維攝）

民調在6月3日至6日進行，以電話形式隨機訪問1006名市民。結果顯示，特首林鄭月娥的評分為43.3分，為上任以來最低，其中林鄭支持率有32%，反對率為57%，民望淨值為負24個百分點，屬於「表現失敗」。

另外司局長方面，三名司長中，鄭若驊的評分續為最低，只有29.5分，其支持率為16%，反對率為56%，民望淨值為負40個百分點；政務司司長張建宗的評分亦下降至43.2分，其評分再創其上任以來新低。另李家超支持率淨值亦為其上任以來新低，民望淨值為負13個百分點。

港大民研計劃總監鍾庭耀表示，今次可能是他們最後一次發放問責司局長民望數字。他稱港大民研未有在周日遊行點算人數，認為遊行人數點算愈來愈不科學，「一方猛灌，一方狂縮，已經脫離現實」，惟他認為「民主的真締，人民的呼聲，最好不要被遊行人數的爭議掩蓋」。