【逃犯條例】總商會、廠商會譴責暴力　李慧琼：暴力程度令人震驚

《逃犯條例》修訂引發連串示威衝突，警方昨動用布袋槍、催淚彈等在金鐘一帶驅散示威者，事件中至少72人受傷，至少2人情況嚴重。 總商會今日（13日）發聲明，對示威行動演變為暴力事件深表遺憾；廠商會對此表示遺憾，並予以強烈譴責。 民建聯主席李慧琼則指，有部分極端又具暴力傾向，裝備的示威人士暴力衝撃警方防線，暴力程度令人震驚，所引致的危險令人心寒、心痛。

總商會主席夏雅朗表示：「我們完全尊重市民和平表達看法和意見的權利，但我們強烈譴責訴諸暴力的行為。」（資料圖片）

總商會主席夏雅朗表示：「我們完全尊重市民和平表達看法和意見的權利，但我們強烈譴責訴諸暴力的行為。」總商會認同草案背後的原則，然而市民展開的大規模示威和抗議行動顯示，社會仍然深感憂慮，夏雅朗懇請政府繼續聆聽持份者的聲音，並與社會大眾進行有意義的對話。

總商會總裁袁莎妮促請各方保持克制，確保爭論不會影響企業對香港的信心，以及本港的國際聲譽。

廠商會強調暴力絕不能解決問題，亦有違本港核心價值，希望社會各界保持克制，以和平理性的方式表達訴求。

廠商會會長吳宏斌認為，示威對香港營商環境造成負面影響，而示威者以武力衝擊警方，令警員、示威者和傳媒受傷，造成社會對立，對香港只是有害無益，呼籲社會各界以香港整體利益為依歸，停止暴力衝擊行為，讓立法會的審議工作重回正軌。

另外，李慧琼則指，立法會因「暴動」事件而無法履行其憲制責任，陷入前所未見的困局。她形容有部分極端、具暴力傾向，示威人士配載裝備，選擇強行佔路，暴力衝撃警方防線，更引致大批年輕人向前線警員投擲磚塊和削尖了的鐵枝，「暴力程度令人震驚，所引致的危險令人心寒、心痛！」，直言行為遠遠超過言論及表達自由的底線，是嚴重威脅人身安全及破壞社會秩序的違法行為，「各界必須予以最嚴厲的譴責！」。

她又稱，在立法會恢復會議前，呼籲示威者要保持克制理性，「馬上停止一切激進暴力衝擊行為，不要令議會紛擾亂象再進一步惡化，好讓其履行其憲制」。