【逃犯修例】教授、空姐、大狀也罷工　要求撤修例及暴動定性

職工盟今天發起罷工、罷課和罷市，並於下午在金鐘龍匯道對出空地發起「6.17打工仔撐到底反送中大會」，有近500人參與，參與者雖來自各行各業但目標一致，均要特首林鄭月娥撤回修例兼下台，以及要求撤回暴動定性。 任職大律師的李先生明言完全不接受政府拒撤修例和暴動定性，又指不論律師會、大律師公會和法律界選委，早於表明不應倉促修例和提出多項可行方法，惟政府置若罔聞，還批評法律界不理解修例內容，形容政府的說法可笑和有趣。 參與罷工、在大學任教心理學逾30年的城大人文社會科學院社會及行為科學系副教授謝永齡，以心理學角度妙論林鄭，形容林鄭的行為屬「嚴重操行失常」和受不良同伴影響，又笑指林鄭已患上「堅離地綜合症」。

職工盟今天發起罷工、罷課和罷市，並於金鐘龍匯道對出空地發起「6.17打工仔撐到底反送中大會」，有近500人參與，參與者雖來自各行各業，一致要特首林鄭月娥撤回修例兼下台。（歐嘉樂攝）

集會在下午2時舉行，集會人士先為日前在金鐘太古廣場墮下身亡的梁凌杰默哀1分鐘，情景教人傷感。

參與集會的李先生是一名大律師，一年多前開始執業，他表示自己亦有參與過去幾次反對《逃犯條例》修訂的遊行和集會，明言大部分香港人都不能接受政府拒撤修例和暴動定性，又指市民參與集會、示威，只是為了公義和自由，而非為了私利，批評林鄭堅持己見，以過份武力令示威者受傷，「大部人港人都會覺得不公義和痛心」。

對於保安局局長李家超批評法律界不理解修例和誤導市民，他指律師會、大律師公會和法律界選委，早於表明不應倉促修例和提出多項可行方法，惟政府置若罔聞，甚至在上周六記者會上，林鄭竟稱未仔細研究律師公會對修例的意見，形容這些講法實在可笑和有趣。

在傳媒機構任職攝影工作的朱先生表示，今天晚上7時才上班，故趁上班前到金鐘聲援，同樣明言不能接受政府拒撤修例和暴動定性。對於一連兩星期有逾百萬人參與遊行，他認為代表香港人團結一致，反映港人切身地感受到修例的利益。至於下一步應採取甚麼行動，他認為應舉辦講座和加強宣傳，令更多市民了解修例內容。

從事銀行業的羅先生對於林鄭「暫緩不撤」，直斥是「當市民弱智」，認為應繼續採取不合作運動，癱瘓香港主要交通，「兄弟爬山，各自努力」。對於過去兩星期的遊行盛況，羅先生坦言「好感動」，「香港人喺艱難時刻依然團結企出嚟！」

大學心理學教授謝永齡罷工不罷課，他形容林鄭患有「堅離地綜合症」。（吳倬安攝）

大學教授：林鄭患「堅離地綜合症」

在大學任教心理學逾30年的謝永齡今天罷工不罷課，他在集會上妙論林鄭的表現。他笑指林鄭不懂使用八達通和搭地鐵、不懂得用面書、不知廁紙在便利店有售，形容林鄭患有「堅離地綜合症」，反問「一個人咁離地，點樣掌握人民的脈搏？」

對於林鄭以母親自居，謝永齡說若一個小孩扔擲雨傘，「母親怎能下命僕人以催淚彈、催淚水劑射向小孩？」他續說，若小孩因感傷楚而扔擲玩具，反問：「母親豈能以布袋彈、橡膠子彈射向小孩？」從心理學而言，謝永齡指，一個人行為殘忍、訴諸武力、無情、冷酷，對他人痛楚無感覺，在心理學上屬「嚴重操行失常」。

謝永齡又指，一個特首能否推出好的政策，是取決向身邊人如何出謀獻計，他指為林鄭獻計的人只是涉僭建的「鄭X驊」、被指囤地的「陳X波」、「刻薄成家的廿蚊張」、「執葉律師」等，在心理學上，林鄭是受不良同伴影響（bad peer influence）。

施安娜：空姐需要「飛天」但不離地

不少空中服務員亦有參與罷工，港龍空勤人員協會主席施安娜表示，空姐需要「飛天」但不離地，每天生活都是與政治有關，「政治唔係唔關我哋事」，又稱抗爭仍未完，因政府仍未撤修例和撤回暴動定性。香港空勤人員總工會會員丘志雄同樣表示，示威者仍有很多事要做，因為撤回修例和暴動定性的目標仍未達到。