【逃犯條例】不參與罷工卻無心工作？　6個小秘訣讓自己重新振作

政府修訂《逃犯條例》草案，引致民怨四起，連續兩星期日有大量市民上街遊行表達訴求。不少打工仔每日緊貼最新消息，尤其關心站在前線的示威人士，惟政府及警方高傲冷漠的嘴臉，令港人既悲痛又憤怒。 連日看着一幕幕令人心痛的畫面，無可避免影響心情，不少打工仔心繫社會，時刻追蹤最新情況。面對如此沉重的氣氛，打工仔又可以如何重整心情繼續工作呢？

政府修訂《逃犯條例》草案，引起民間不滿聲音，除了遊行示威外，更爆發激烈警民衝突，令一眾心繫前線示威者的市民非常忐忑不安。（GettyImages/VCG）

繼6月9日103萬人大遊行及6月12日出現激烈警民衝突，社會昨日（16日）更有近200萬港人上街表達意見。雖然特首林鄭月娥昨晚已發出新聞稿向市民致歉，指政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，且並無重啟程序的時間表，不過，不少市民認為此新聞稿並沒有就撤回修例、收回6月12日「暴動」的定性及就警察濫權等行為給予交代，也沒就停止追究有關衝突的任何罪行等訴求作出回應。

就上述感受，有打工仔選擇以罷工方式表示對政府的不滿，不過，每個人都會有自己的考量、立場與生活限制，使得不少人在遊行過後，只能帶着沉重的心情如常上班。要繼續向政府提出訴求，不能一下子消耗所有能量，也不應因長期不在狀態而令上司感不滿，引來更多麻煩，所以打工仔在上班時應懂得調整心情，才能走更長的路。

以下6個方法，可以幫助你在透不過氣時調節心情（按圖了解）：

1. 【接受負面情緒】 你不需要為負面情緒而感到內疚，情緒起伏是一件十分自然的事。當你心情低落時，找時間到安靜的地方，如天台、後樓梯、辦公室樓下等，讓自己休息一下，理解並接受自己的感受。強行抑壓容易令情緒「爆煲」，大大消耗心力。（GettyImages/VCG）

（資料參考：Parade）

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