【逃犯條例】戴耀廷獄中籲以選票抗爭：在建制內建立抗爭的橋頭堡

因「佔中九子案」被判入獄16個月的港大法律學院副教授戴耀廷再在獄中撰寫信件予香港市民，他指特首林鄭月娥宣布暫緩《送中條例》修訂後，「大家或許嚐到久未嚐過的勝利味道，但我必須告誡大家請不要讓這勝利感覺蓋過我們的理性思考。」他指以選票抗爭是下一階段的重要策略，呼籲市民在今年11月的區議會選舉及2020年的立法會選舉積極投票，在建制內建立抗爭的橋頭堡，鞏固得來不易的成果。

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Facebook專頁「讓愛與和平佔領中環 Occupy Central with Love and Peace」今天(20日)刊登戴耀廷的獄中書簡，戴耀廷指林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修訂後，「大家或許嚐到久未嚐過的勝利味道，但我必須告誡大家請不要讓這勝利感覺蓋過我們的理性思考。」

他解釋中共承受此次失敗的屈辱後，以中共有仇必報的往績，認為政權未來反撲的兇猛程度只會是更加激烈。他又指，香港的抗爭意識經歷「反送中」運動之後，已有演進，「變得更堅定、多元、自發及創新」，他認為目前應把已重燃的抗爭意識轉化成為能奪取實質政治資源的能量。

戴耀廷認為，以選票抗爭是下一階段的重要策略，呼籲市民在今年11月的區議會選舉及2020年的立法會選舉積極投票，在建制內建立抗爭的橋頭堡，鞏固得來不易的成果。