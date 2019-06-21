【逃犯條例】示威者佔夏慤道添美道　倡包圍警察總部

政府暫緩修訂《逃犯條例》和特首林鄭月娥道歉後，修例引發的風波持續，大專學界和有網民將抗爭行動升級，包括呼籲市民今日（21日）包圍政府總部。 約數百名示威者今早約11時衝出夏慤道，以水馬及垃圾桶搬出馬路，現時夏慤道東西行線未能行車，未有警方在場阻止。立法會交通事務委員會亦因立法會停車場被阻塞而取消會議。

示威者於接近11時，衝出並佔據夏慤道，並搬出水馬及垃圾桶設立防線。原本留在立法會示威區的市民，陸續走向夏慤道。現場有示威者呼籲包圍灣仔警察總部。

另一方面，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早8時許開會，惟約9時許，有近30名示威者於立法會停車場入口前擺放多把雨傘，以阻止官員及議員車輛進出立法會，添美道亦同時被阻，導致10時許的交通事務委員會取消。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，鑑於今早有不少交通事務委員會委員，因立法會附近道路及停車場被集會人士堵塞，以致未能進入立法會大樓開會，會議需要取消。他對於因有人堵塞道路而導致未能召開會議感到十分遺憾，但作為主席，同時有責任確保所有委員有公平開會、審議各事項的權利，故決定取消會議，將會與委員會秘書處商討盡快另覓時間，重新召開會議，以免耽誤各項議程的審議進度。