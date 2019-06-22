【逃犯條例】公務員多次上街反修例撐學生：立場良知不受工作改變

修訂《逃犯條例》風波持續，示威者抗爭行動升級，在6月21日分別包圍灣仔警察總部、稅務大樓等政府建築物。 幾乎每個到場示威者都是穿著黑衣，但Nicole（代名）不是，她穿裙子和皮鞋，化淡妝，在差不多入黑時才收工趕到現場。以為她是一個普通文職OL，原來她是公務員。由6月9日起，她有出席每場反對修例的遊行、集會、衝突，甚至和同事一同買物資支援。 作為公務員，她沒有主動配合政權，更嘗試在體制外反抗，因為她說人的立場和良知，不應該因為職業而改變。更甚是，她和特首林鄭月娥一樣，沒有忘記「初心」，沒有忘記在五年前雨傘運動的心願：「好想多啲大人保護自己。」五年後，她由學生成為了大人，到她決心保護現場學生。

示威者包圍警總同時，亦佔領了夏慤道。當日Nicole選擇和朋友留守夏慤道。

Nicole今年25歲，是政府其中一個專業部門的中層員工。和很多年青人一樣，畢業不久便投身與大學學科有關的政府工，成為公務員。

她說公務員工作內容敏感，不會跨組別、跨部門工作，每個人只需安安靜靜完成手頭上的工作後，便能在空餘時間處理私人事務，「沒有人會很努力找其他事做」。

在「做又三十六，唔做又三十六」的工作環境下，她說，同事間很少會談論政治，因為很多資深員工已成家立室，舊制公務員更享有44天有薪年假，福利等同「無敵」，他們都不會求改變，只會求安穩，不可能主動「生事」，爭取更多權益。

不少白領在下班後加入集會隊伍中。

大是大非 多公務員表態抗爭

公務員執行職責規定要保持政治中立，及效忠特區政府。但Nicole指，是次同事間都有討論《逃犯條例》修訂，認識的公務員中更大部分都反對修例。「我諗係對於大陸嘅恐懼，我冇經歷過大陸統治，但有聽人講，聽呀爸呀媽講，有好多逼迫，即使好細嘅事，言論自由都接受唔到，我唔想我屋企變成咁。」

6月9日百萬人上街、6月12日金鐘衝突、6月16日二百萬人再遊行、6月21日示威者行動升級，每一次Nicole都有「落場」，更曾和同事一起去，聲援示威者。她說，她知道很多公務員都在場，因為在大是大非的關鍵時刻，他們都會有所表態。「要保持善良及良知，不能成為湯家驊那樣。」她忽然很認真地說。

Nicole在6月12日下班後和同事買物資，到太古廣場當物資支援，她說她不能當最前線，「我衝唔到，廢事又要搵多個人救我。」

「問責制去咗邊？」

6月12日當日，她和同事下班後在太古廣場搬物資，見證警方武力清場，認為警方已失去理性。「對方頂盡得把遮、得個磚頭，你個盾點都擋到喇？警方有權力，受過訓練，唔可以同市民比，你有嘅完全係壓倒性嘅威力，好恐怖，我唔明白點解要做到咁盡？慢慢推前防線都得，點解要出布袋彈？佢哋係學生來，你話大家拎刀拎氣油彈就話啫，佢哋用咩打你？眼淚？我唔明。」時至今日，她仍然很憤怒。

在二百萬人遊行後第二天，特首林鄭月娥終於召開記者會，親自就推動《逃犯條例》修例工作不足致歉。Nicole說，那天很多同事都有在電腦觀看直播，一邊看一邊失笑。「我諗係因為冇一個高官、一個領袖，願意承擔責任。如果做錯咗，打就要企定，但而家所有人都好龜縮，你射波畀佢，佢就射波畀你，問責制到底去咗邊？犯咗咁大嘅錯，仲未有人承擔責任。」

談及警察武力清場，她仍然是很憤怒，說了很多次「我不明白」。

體制內的白色恐怖 資深同事的犬儒

但公務員參加社運，需小心隱藏身分，皆因會有風險。「會戴口罩、戴帽，無論如何都不可以讓人拍到相、或點相，掩飾樣貌。」Nicole指，公務員間流傳，曾經響應公務員工會在2014年雨傘運動時呼籲參與罷工的同事，事後都收到一封信，指曠工不會扣減薪金，但會保留追究權利。「我只是聽聞，未有親眼目睹。」但這種白色恐怖，已令她不敢在體制內反抗，不敢真的罷工，「我不敢做第一個人，不敢take risk。」

Nicole目前是部門中最年輕的初級員工，上司較為開明，知悉她參加社會運動，經常落場，卻不反對，更提點她如要罷工，以請假取替。不過，上司即使立場「偏黃」，也不會參與社會運動，因為在他眼裡，這些都是徒勞無功的事。「『就算你搞咗一啲嘢，最終（修例）都係會過。』他（上司）不會覺得示威者不對，但會覺得我們浪費心機。」

更有老一輩同事說，示威學生是被煽動的。她不奢求對方明白，只想對方說話不要太難聽。「你可以說我們衝動、幼稚、缺乏組織，或許這都是合理批評，但無須說我們是收了錢。」即使不解，但她明白社會上不可能只有一種看法，不能強求。「他們的經歷，他們自小接受的教育，讓他們覺得不要搞事就會平平安安，那他們的確達到，我沒有立場批評他們。」

對在政府工作，她其實有一事很擔憂，「我1994年出生，一定會見證到2047年『回歸』大陸，屆時要和內地人做事，怎麼辦？一定會有很多黑暗的事情。」

五年前渴望被保護 五年後保護學生

可能會受同事誹語，可能會秋後算帳，Nicole為何一而再，再而三地，在體制外參與運動？

2014年警方施放催淚彈，催生雨傘運動爆發。那時她19歲，意外中走到最前線，走在催淚彈中，看著別人被捕，深感她這一代人被社會過分壓迫。那時她有一個心願：「好想多啲大人保護自己、支持自己，會有安心感覺。」

五年後，她長大了，有一份穩定工作，成為了一個「大人」，她想起了昔日那個自己，對現在這個自己感到憤怒、厭棄。「我成為了大人，原來也幫不到班學生，我擁有更加多的，卻不敢比他們犧牲更加多的。」

於是，大人決定走出來。「多一個人出席也好，雖然我用處不大，但我想令他們安心少少，都想現身支持。」

「senior的工作係把關，確保所有嘢係岩，你做得senior，做得高官，我哋畀稅你架嘛，起碼都應該承擔責任，起碼躬身講句道歉都唔肯，我唔明你憑咩做咁高職位？」

立場、良知 不應因工作改變

社會上有人質疑加入政府，成為公務員，或成為紀律部隊，是在助長不公政權。這些批評Nicole也有聽聞。「正如我當初讀大學時，也很不肖別人做公務員，但我現在就做了公務員。但我覺得政府不是所有事情也有害於社會。」

但她認為，總有些部門對社會有貢獻，而她的工作對社會亦無害，起碼她的部門是按規矩辦事。更重要的是，她認為人的立場，人的良知，不會因與職業而改變。「我6月12日當日和朋友在海富中心，有些人穿西裝，應該是Marketing工作的，他們能嘻皮笑臉拍攝示威者走來走去，好像『食花生』，我覺得呢啲更恐怖！」

她說，假如真的有與立場太違背的工作安排，她會選擇辭工。因為她對公務員福利沒有貪戀，不打算「食長糧」，這份工一直不是她事業生涯的終點，只是其中一個挑戰。「唔好辜負納稅人嘅錢。好多人認為公務員做阿呆都有份糧，要做有意義、有質素嘅事，唔好偷懶，因為入到政府，環境太安穩，太容易怠慢。我唔想慢慢成為咁嘅人，會盡量做好呢份工。」