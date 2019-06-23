【逃犯條例】泛民自由黨同意建獨立委員會　鄺俊宇：查誰決定開槍

《逃犯條例》修訂內容引起社會激烈反響，即使政府終於上周六（15日）宣布暫緩修例，仍然未能平息民憤，反修例市民前日（21日）發起升級示威行動，包圍灣仔警察總部等政府建築物，抗議林鄭政府未正面回應4大訴求。 民主黨立法會議員鄺俊宇、自由黨黨魁鍾國斌、中大學生會長蘇浚鋒及監警會前委員、新思維副主席鄭承隆今（23日）出現香港電台節目的《城市論壇》討論修例。 席上4人均認同可考慮成立獨立調查委員會，鄭承隆建議委員會加入監警會主席，在維持監警會機制時亦可處理事件；鍾國斌稱委員會不應只針對調查警察部分，可考慮廣泛全面調查，如有否外國勢力干預等；鄺俊宇表示，警務處處長盧偉聰日前與前線指揮官「割蓆」令警隊士氣低落，若成立委員會可找出誰人作開槍決定。

鍾國斌稱，獨立調查委員會不應只針對調查警察部分，可考慮廣泛全面調查，如有否外國勢力干預等。（資料圖片/吳煒豪攝）

鄺俊宇表示，綜合多方報道指，修例一事由特首林鄭月娥提出，故應由她收拾爛攤子。他批評特首、司局長、警隊一哥都在「割蓆」，於冷氣房內漠視民意，批評無人敢回應「邊個落決定開槍」。蘇浚鋒指，政府至今仍沒回應示威者的訴求，料不合作行動會持續，認為政府應盡快回應，不然管治只會更困難。被問到會否怕「去得太盡民意逆轉」？他稱學界理解明白示威者的憤怒，認為示威者有智慧決定示威何時升級、何時溫和，示威活動後在網上亦有檢討。

鍾國斌稱，明白6月12日發生衝突事件，但對於示威者到警總阻礙到職員下班，特別是警總內有長期病患者、年老人士出現不舒服情況，影響與事件無關的人，民意或會有所反彈，認為示威者應適可而止，「大家認為打擊警方士氣有何好處？」他亦引用世界罪案發生比率的調查，指美國位於42位、而香港是114位，意味香港較少罪案發生，反映香港警方在維持秩序數一數二。鄭承隆則認為市民早前是和平包圍政總，但強調不應包圍警總。

鄭承隆稱，雖然特首林鄭月娥已公開道歉，但應有實質行動，如行政會議成員的非官守議員有所改動。（資料圖片）

鄭承隆：委員會應加入監警會主席​

對於外界建議成立獨立調查委員會調查6.12衝突一事，鄭承隆認為委員會應加入監警會主席，他稱一方面可作整體調查，如林鄭處理或警方的行動部署等，另一方面監警會負責處理前線人員的投訴，將兩方面整合成一個調查報告，既能維持監警會機制，亦可處理事件。鍾國斌認為可探討成立獨立調查委員會，但不贊成只針對警察部分，亦有少部分人衝擊警察、一車車運送的物資是否涉及外國勢力等，故可考慮廣泛及全面的調查。鄺俊宇稱，日前盧偉聰與前線指揮官「割蓆」，令警隊士氣低落，若成立調查委員會可找出誰人作開槍決定。

鄭承隆、鍾國斌認為政府架構應作改動

被問到是否接受特首及司局長的道歉？鍾國斌表示，雖然林鄭已道歉，但相信社會不會完全接受，認為應考慮行政重組或政府架構作改動；鄭承隆亦認同，他稱雖林鄭已道歉，但應有實質行動，如行政會議成員的非官守議員有所改動；蘇浚鋒認為林鄭的道歉屬公關技倆，強調林鄭不應為其工作不足道歉，而是要為將斷送香港致歉。鄺俊宇則預料，戰場會返回立法會，亦就此感謝網上討論區的網民。