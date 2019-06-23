【逃犯條例】李慧琼：內耗下去對所有人亦無益處

政府早前宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但不少市民仍不滿未有撤回修例，連日來繼續發起不合作運動，包括包圍警察總部、入境事務大樓等政府建築物。 民建聯主席李慧琼今日於電視台節目時提到，若政府認為宣布停止修例有助修復社會撕裂，民建聯及支持修例者都會明白和體諒，又指政府應更積極和主動回應遊行人士的相關訴求，思考如何與示威者對話溝通。 另外，李慧琼認為在市民5大訴求中，有示威者要求成立獨立委員會調查警方6.12清場手法，她認為針對單一方面調查會令結果偏頗，強調任何人有違法行為時，相關調查單位亦應認真和仔細調查。又指在未知對象、證據及案情的情況下，貿然撤銷對示威者「暴動罪」的控告是不恰當的做法。

李慧琼表示，過去一至兩個星期，政府和特首林鄭月娥已回應遊行人士的訴求，宣布暫緩《逃犯條例》修訂，意味在本屆立法會會期內在修例上不可能有新工作進展，惟她認為按現時局面，政府的回應未夠實際和對焦，故反對者未有接受。

有消息指政府不願意用「撤回」兩字與難以向支持者交代，李慧琼回應指，雖然支持修例人士感到失望，但若政府認為暫緩修例有助修復社會撕裂，支持者亦會明白和體諒。同時，她認為政府應思考是否要更積極主動回應遊行人士的訴求，亦要思考「點解去到現在仲要咁堅持呢？」

上周五有大批示威者包圍警總。（蔡正邦攝）

對於6.12警民衝突中，有示威者要求成立獨立委員會調查警方清場手法，李慧琼指，若單方面針對性或選擇性只調查警員的行為，對整件事只會得出偏頗的結論。她又提到，相關調查部門已有就事件收到投訴或正進行搜證，認為任何人不論任何背景，若有違法行為，相關調查的單位亦應認真和仔細調查，又指在未知對象、證據及不清楚案情的情況下，貿然撤銷「暴動罪」的控告是不恰當的做法，甚至會影響司法獨立。

在示威者5大訴求中，有反修例人士要求林鄭問責下台，李慧琼則認為向市民問責是無可避免，但要分清問責的程度，認為林鄭已就事件致歉時及承認自己在修例解說工作上有不足，強調她「罪不至死」，惟是次的風波的核心問題在於有不少市民不相信內地的司法制度，不是單靠解說就可以在短時間內解決。李慧琼又相信今次事件後，政府日後管治難度提高，認為政府已為事件付上政治代價。

李慧琼指沒有香港人會希望發展到現時的局面，自己亦擔心如事件內耗下去對所有人亦無益處，認為「對話比對抗好」，但由於是次在新示威模式下，示威者方面沒有單一領袖，可能要由宗教領袖或其他「中間人」協助示威者和政府間的溝通。她亦認為，單單一次對話也不足解決問題，政府應在溝通前做好鋪墊。