【逃犯條例】向太陳嵐微博公開撐警　發千字文怒斥「暴徒」為港毒

近日，整個香港都充斥着濃烈的政治氣氛，發生一連串遊行示威的事件，就連一向被視為與政治扯不上關係的香港娛樂圈藝人們都紛紛低調表態，當然，亦有高調表明立場的例子。今日（23日），向太陳嵐於微博分享了多張傳媒報道的圖片，繼而寫下了千字文表明立場，公開撐警兼怒斥一眾遊行示威人士。

向太透過自己的華為手機上載文章和轉載圖片。（微博＠向太Tiffany陳嵐）

直斥犯罪分子、暴徒、港毒！

其實向太首先主要是批評6月21日示威人士包圍警察總部的事件，而且非常激動，她寫下：「前天，香港的反對派、港毒、各類違法犯罪分子、美國CIA內外勾結，圍攻香港特區政府，圍攻警察總部，非法拘禁下班警察。」繼而又批評示威人士的所謂「和平」：「標榜著和平的港毒暴徒，更是把香港警察總部的大墻上潑滿了屎尿等汙穢之物，公然侮辱、挑釁香港警察、香港政府、香港法律。」然後向太又分享了有關美國中央情報局CIA特工現場對示威人士培訓、指揮的消息；又稱呼黃之鋒為「港毒頭目」。向太在文尾亦有唱好內地，謂：「最後奉勸那些港毒暴徒，你們背叛祖先，不認為自己是中國人，可以自由的離開中國！可是，香港必須留下！因為，香港是中國的！」

《香港01》於6月21日警察總部外圍拍攝的相片：

+ 5 + 4 + 3

向太的全文如下：

港毒圍攻港府與警察總部，"CIA"現場培訓、揮舞英國國旗！

聽聽來自基層一線的聲音

前天，香港的反對派、港毒、各類違法犯罪分子、美國CIA內外勾結，圍攻香港特區政府，圍攻警察總部，非法拘禁下班警察。

香港，已經不再是曾經的香港。

這些打著“皿煮”、“和平”、“自由”的暴徒，首先是要把監控堵住，當然，警察總部的更是遮掩的嚴嚴實實。沒有了現場監控，港毒暴徒、西方媒體就可以自由的拍攝並播放他們想拍、想播的內容了。我們再來看看這些港毒暴徒是如何和平的：

港毒們把香港特區政府的區旗黑化：

港毒暴徒圍攻香港警察總部：

他們還在香港警察總部大墻上貼上永不屈服。

港毒暴徒包圍警察總部，不僅僅是包圍，而且是將香港警察總部的前後門都進行了封死

甚至於需要下班回家的香港警察，翻出警察總部想要回家都被港毒暴徒控制，予以非法拘禁！

香港，在這個時候，再無法治可言、正義可言！

標榜著和平的港毒暴徒，更是把香港警察總部的大墻上潑滿了屎尿等汙穢之物，公然侮辱、挑釁香港警察、香港政府、香港法律。

那麽香港特區的市民，享受到了什麽樣的自由呢？

市民們被港毒暴徒自由的取消了自由。

而更讓人震驚的是，港毒暴徒們公然打出了英國國旗：

港毒暴徒並揮舞著“我不是中國人”的橫幅。

而現場，更習慣性的少不了美國人、英國人的指揮：

而僥幸躲過港毒暴徒毀掉的監控，拍到了疑似美國中央情報局CIA特工現場對港毒暴徒的培訓、指揮。而監控中這名美國特工，就是上圖中的美國現場指揮人員。

港毒頭目黃之鋒當然不會錯過這個機會：

香港市民表示很無奈：

而更有香港小老板，到美國媒體現場用手機拍攝真相：美國人不是拍攝新聞，而是在自己制造、編造新聞：

而香港的一些大學生港毒組織，則公開香港政府完全答應他們的所有要求，否則將擴大包圍。

這些港毒暴徒在網絡上並發布聲明，要求香港政府下台，他們要組建臨時政府。

“臨時政府”？這就是公開的港毒了！

這就是目前的香港，真實的香港！

在回歸二十多年後，由於教育權被港毒把持不能在香港開展愛國教育、由於司法權被英國人把持導致香港高等法院全力劫持港毒、由於沒有引渡條例導致反動勢力聚集香港讓香港成為反華反中大本營、由於特殊的政治地位導致香港成了西方間諜、特工在這個世界上最密集地區......

現在，他們終於開始要建立“臨時政府”了，所謂圖窮匕現！

只是，他們陰謀怎麽可能達成？中國已經不是百年前的中國，香港也遠不是當年的香港！

破鍋理論，正在實踐！

香港市民，你們也要勇敢的站出來，與搞亂香港，試圖撕裂香港與內地關系、試圖分裂國家的反動勢力鬥爭！

因為，香港亂了，或者香港的地位一再下降，最後吃虧是香港市民。

最後奉勸那些港毒暴徒，你們背叛祖先，不認為自己是中國人，可以自由的離開中國！可是，香港必須留下！

因為，香港是中國的！