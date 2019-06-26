【逃犯條例】消防處稱緊急服務受影響　有救護車花41分鐘才到現場

《逃犯條例》修訂風波持續，示威者繼續上街遊行集會，要求政府回應撒回及612暴動定性等訴求。 消防處今（26日）回應查詢時表示，受示威集會影響，近日港島中西區及灣仔區整體的緊急救護服務表現大受影響，當中6月12日更只有63%的服務能在12分鐘內到達現場，較服務承諾的92.5%低近30個百分點；個別緊急個案救護車更需長達41分鐘才能到達現場。 消防處呼籲示威者無論進行任何活動，也要考慮傷病者的緊急救護需要，切勿堵塞道路。

6月21日有救護車前往警總協助，當時示威者「分紅海式」讓路。（梁銘康攝/資料圖片）

消防處發言人表示，近日港島區有大型群眾活動或突發的人群聚集，道路被多重障礙物或大型雜物堵塞，導致救護車往往要繞道才能趕赴現場。

發言人提到，港島中西區及灣仔區整體的緊急救護服務召喚服務表現大受影響；當中在6月12日、16日及21日三日期間，能在12分鐘的目標召達時間內到達現場的救護車，分別只有63%、83%及81%，較服務承諾的92.5%或港島區一般能維持的達標率（約95%）為低。發言人又稱，有個別的緊急個案救護車更需長達41分鐘才能到達現場為傷病者提供緊急治理及送院。

消防處發言人重申，尊重巿民集會及表達訴求，呼籲公眾人士無論進行任何活動，也要考慮傷病者的緊急救護需要，切勿堵塞道路。