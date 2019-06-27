【逃犯條例】反智言論無助社會和解　陳健波應深切反思

《逃犯條例》修訂風波仍未平息，示威者一直要求政府成立獨立委員會，徹查「6．12」警民大衝突。就着這個問題，立法會財委會主席陳健波早前出席電台節目時稱，倘若獨立調查委員會公正、合理、廣泛，相信沒有人會反對。陳健波的取態較其他建制派議員進取，值得一讚。可惜，他卻散布難以證實的陰謀論，包括「要查吓示威者資金來源」，又質疑「示威者手上表面上係雨遮，但下面係利器」，在官民關係惡劣之時搧風點火，這種言論無疑令人搖頭嘆息。

警方在「6．12」的清場行動，令社會陷入自梁振英下台以來最嚴重的撕裂，一些市民比「佔中」時更仇恨警察，另一些則更支持警方。各界首先要弄清事實。但具體方法既不是向被指為「自己人查自己人」的警察投訴課投訴，亦不是向「無牙老虎」監警會求助，而是應該成立獨立調查委員會，透過更具公信力的平台，盡快查明真相，為實現大和解創造條件。

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張宇人、容海恩等建制派議員對成立獨立委員會並不熱衷，理由不外乎「可能打擊警隊士氣」、「調查範圍太闊」之類。曾任監警會副主席的陳健波在認識上走前一步，比他的建制派同事開明，令人欣喜。

然而，當陳健波質疑「示威者資金來源」，以及形容「雨傘下面是利器」時，其短暫的開明面目卻被戳破了。平情而論，修例本身和「6．12」衝突都極具爭議，各界自然有權提出質疑，但質疑者假如無法提出令人信服的證據，只會給人上綱上線的觀感。建制派在官民關係惡劣的當下，即使無力協助雙方消除矛盾，起碼不要火上加油，陳健波的惹火言論只會激化對立，完全不利社會和解。

更差的是，這位在2012年及2016年「零票」當選的保險界功能界別議員，竟自詡代表中產心聲。他在6月14日主持完財委會會議後「真情流露」，批評示威者破壞中產人士及自己的安穩生活，「我儲咗咁耐，而家點解你要來破壞我的收成期」。立法會議員是公職，其責任在於為香港的問題發聲，並為這些問題出謀獻策，而非像陳健波這樣自私狹隘。

香港已磋跎了很多年，政府自然要為此承擔主要責任；而建制派作為港府的盟友，理應扮演官民溝通的橋樑，多就社會問題向政府建言，但他們就是三番四次令人失望。我們認為，不單政府要在修例一役後痛定思痛，建制派亦應深切檢討。倘若建制派仍然像今天的陳健波一樣那麼自私狹隘，香港怎會有善治？