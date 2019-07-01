【林鄭上任兩年】胡志偉轟林鄭傲慢　修例令其惡劣態度濃縮於人前

今天（1日）是特首林鄭月娥上任兩周年。上任之初，林鄭月娥強調會積極改善民生，民望隨之穩步上揚，又與部分民主派「有傾有講」，不少黨派都以「開局良好」形容其首年表現，不過踏入第二年後林鄭政府的處境急轉直下，「三隧分流」觸醮、調整長者綜緩申請年齡受非議，社會不滿政府的情緒升溫，而最近的《逃犯條例》修訂更令林鄭班子陷入史無前例的管治危機。 民主黨主席胡志偉接受《香港01》訪問時直指，由政府前年「助攻」配合建制派修改《議事規則》，到長者綜緩爭議和硬推「明日大嶼」等種種風波，已充分展現林鄭的傲慢、自負和一意孤行的施政態度，修例風暴只是把林鄭一年多的惡劣施政態度，濃縮地呈視於人前。 胡志偉認為，面對高舉「Be Water」的新型抗爭模式，鎮壓和「派糖」無助平息民憤，必需追本尋源才能解決社會深層次矛盾，政治制度改革已是避無可避。「6.12」衝突發生至今已近一個月，政府仍未回應示威者五大訴求，包括完全撤回修例和暴動定性，胡志偉認為，「Be Water」的理念就是「身段軟，態度堅持」，建議市民應利用一切合法的手段，加強政府的管治成本，包括不斷要求稅局重新評稅、分期交稅等。

胡志偉認為，修訂《逃犯條例》的推展方法、面對民眾的態度，正正就是呼應林鄭過去一年多就不同事件的處理方法。（梁鵬威攝）

「明日大嶼」願景蔑視程序公義



《逃犯條例》修訂風暴今年六月直捲全港，觸發大批市民上街反修例，創下回歸以來的公眾集會紀錄，令林鄭陷入上任兩年來最大管治危機。林鄭上任之初，民主黨與林鄭的關係備受關注，林鄭曾多次吸納該黨的政策倡議，當選後連續兩年獲邀出席民主黨黨慶。胡志偉在訪問中指，民主黨新一代領層與林鄭並無任何私交，全因她擁有長時間領導公務員的履歷，故在林鄭當選後，該黨以觀望態度觀察新管治班子的施政表現，惟林鄭上任後各種政治決定和處事手法，均充分展現林鄭的傲慢、自負、自視過高和一意孤行的施政態度。

胡志偉以「明日大嶼」作為例子，指林鄭成立土地專責供應小組，就本港短中長的土地供應收集公眾意見，並提交報告予政府考慮和參考，惟在土供組提交報告前，林鄭已按奈不住，「一個屈尾十」在施政報告公布「明日大嶼」願景，做法完全蔑視土供組的工作、程序公義和公眾聲音。他形容事件反映林鄭不甘受制度的約束，「（林鄭）以為自己好威，但作為政策倡儀者，咁爭議嘅政策，係唔可以拍拍腦袋就做！」他指，林鄭在調整長者綜緩申請年齡一役，態度也是如出一徹。

胡志偉認為，修訂《逃犯條例》的推展方法、面對民眾的態度，正正就是呼應林鄭過去一年多就不同事件的處理方法，把林鄭的惡劣施政態度，濃縮地呈視於人前，「今次佢（林鄭）就係只將呢一年幾以來惡劣嘅施政態度，好濃縮咁展現喺社會面前，尤其修例牽涉到香港人對內地司法制度嘅憂慮，打開呢個缺口、開城招引，導致香港人企出嚟。」

胡志偉指從今次反修例一役中可見，年青一代學習能力相當高，調整策略比任何人想像中出奇地成熟。（梁鵬威攝）

指特首非行政官僚 作政治判斷需約束傲慢心態



有不少人認為林鄭在推動民生政策的表現不錯，應予機會將功補過。胡志偉直指：「無爭議性（政策），任何官員都做得到啦。」她又批評林鄭就連「無爭議性都做得差」，「派錢都派得衰過人」。胡志偉續說，林鄭陷入管治危機，或許是性格決定命運，「以林鄭考第四都會喊嘅紀錄，我諗好明顯確定佢嘅性格唔係咁容易聆聽意見嘅人，點解過往喺官場唔覺得係問題，可能因為林鄭喺官場唔係終極政策決定者，展示行政能力就畀人覺得『好打得』，但特首要作政治判斷，喺你之上就無其他人，林鄭就要約束自己傲慢嘅心態，謙虛聽意見和作出通盤分析，再作政治決定。」

有傳林鄭將會「派糖」，藉此平息民憤，胡志偉認為，「派糖」可能短期得到市民的掌聲，但這些小恩小惠無助扭轉當前的政治局面，市民只會以「食窮民建聯，票投民主派」的心態接受「派糖」。胡認為，政府面對高舉「Be Water」的新型抗爭模式，鎮壓和「派糖」無助平息民憤，必需追本尋源才能解決社會深層次矛盾，政治制度改革是避無可避，而政府在短期必需正視「6.12」衝突，他質疑既然暫緩的性質與撤回相同，不明白林鄭為何至今仍拒絕宣布撤回修例。胡志偉又認為，若修例是中央死命令，那麼暫緩也不會得到中央准許，故林鄭顯然是仍堅持因提出修例的初心無錯，從根本否認修例是一件錯事，事件正好反映林鄭欠缺政治承擔和判斷。

胡志偉認為，市民手中一票，也是重要的抗爭手段。（梁鵬威攝）

「我要見指揮官」網上熱傳 胡志偉：當需要我上前線，我會義不容辭



在反修例一役中，抗爭者一改過往「和理非」和「勇武抗爭」的二元對立思維，以通訊軟件Telegram和連登討論區動員示威者，發動各種有進有退的示威活動，包括包圍稅局、到蘭桂坊宣傳反修例、集資在各國報紙登廣告等。胡志偉認為，新模式出現是因政府對和平示威和遊行視而不見，催化市民以更多不同手段向政府施壓。胡志偉指從今次反修例一役中可見，年青一代學習能力相當高，調整策略比任何人想像中出奇地成熟，他以日前包圍警總一事為例，「睇到群組好多聲音叫一定要克制，唔可以衝擊警方，反映過程中係知所進退。」

胡志偉認為，「Be Water」的理念就是「身段軟，態度堅持」，建議市民應利用一切合法的手段，加強政府的管治成本，包括不斷要求稅局重新評稅、分期交稅、要求重新評差餉、多交兩元稅後要求政府退稅等，「大家明白面對專橫政權，要令管治者付上代價，喺呢個過程（增加管治成本）好多合法行為可做，好多都係公眾權利，集體做嘅時候，政府不可坐視不見。」胡志偉認為，市民手中一票，也是重要的抗爭手段。

在「6.12」一役，胡志偉被拍下無懼催淚彈威脅隻身走在抗爭前線，「我要見指揮官」的片段更被本地和海外的媒體大肆報道。胡志偉憶述當時是憤怒給予他勇氣，「當件事（催淚彈）發生嘅話，我諗嘅嘢好少，覺得無可能可以咁樣（以催淚彈）對付民眾，喺憤怒之下，帶畀我自己嘅勇氣，希望透過見到指揮官，令民眾得到緩衝離開現場」。胡志偉又說，要求見指揮官的決定，實亦貫徹「Be Water」的理念，「我個人說話上平日唔係好硬朗，但我嘅態度、政治判斷清晰，手段軟、態度堅持，當戰陣上需要我上前線，我會係義不容辭。」

區議會選舉年底舉行，不少政治素人或因反修例一役決定參加區選，在九龍東「揼石仔」多年的胡志偉指不應把選舉看得那麼簡單，一旦當選，四年任期就是兌現民眾和社會承諾的過程，必需有高度責任感和承擔社區的深耕細作。

胡志偉指不應把選舉看得那麼簡單，一旦當選，四年任期就是兌現民眾和社會承諾的過程，必需有高度責任感和承擔社區的深耕細作。（梁鵬威攝）

胡志偉被媒體拍下在前線毋懼催淚彈，並高呼要求見指揮官。（資料圖片／梁鵬威攝）

林鄭上任特首兩周年，相對2017年7月她上任之初，香港是變好了還是變壞了？以下會從15組數據，對比林鄭上任之初與現時的情況，相信正好反映出，以「we connect」為競選口號的她，如何用兩年時間和香港人「disconnect」（香港01製圖）