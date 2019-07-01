【林鄭上任兩年】社會各界冀香港重新出發 聚焦改善民生經濟

反對修訂《逃犯條例》爭議掀起巨大政治風暴，上月兩次大規模遊行亦令港府運作幾近陷於癱瘓，今日亦料有大批市民上街遊行表達對施政種種不滿。社會各界人士亦呼籲港人着眼香港長遠整體利益，停止對立局面，盡快恢復社會秩序。並期望本港不同持分者和衷共濟，推動改善經濟民生，令香港可向前發展，重新出發。

社會各界冀香港重新出發，政府改善施政作風，聚焦改善民生經濟。(歐嘉樂攝)

羅范椒芬：須重塑過去社區及鄰舍關係

行政會議成員羅范椒芬表示，希望香港社會能從此回歸和平理性討論，特首已承諾日後多與各界廣泛接觸，並且虛心聆聽民意，她呼籲各界應向前看，讓香港能夠經歷大波動後重新出發，集中精力加大力度提振經濟，改善民生及經濟範疇的種種問題，因當前社會確實已積壓大量民生問題，她期望各界可回歸基本，共同解決。



她認為，政府經此一役後，管治思維及作風勢必要作出改變，尤其應從基層及社區鄰舍互助入手，督促社福、民政及房屋政策部門，重塑過去緊密社區及鄰舍關係。她指出，近年不少小規模的社企積極拓展社區工作，但政府作為其中一個重要持分者，應該研究如何聯繫社企推動大規模的社區發展策略，才可更有效地照顧不同人士訴求、推動地區施政。

特首及多名官員均已承諾，日後多與各界廣泛接觸，並會虛心聆聽民意。(資料圖片)

柯創盛籲各界放下成見締造和諧局面

前土地供應專責小組主席、房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，小組在公眾諮詢期間及報告中，一再強調覓地建屋是刻不容緩，社會上大多數人都認同及支持有關意見，故此他對明日大嶼研究撥款及土地共享計劃框架公布受阻延，感到殊為可惜。

他希望社會可以重納正軌，讓政府施政重新恢復過來，亦盼香港經濟及民生議題，不會受到政治事件波及，否則會令生活在水深火熱中的基層更為困苦。他呼籲各界整體利益出發，盡快返回各自工作、學習和家庭的崗位，結束紛爭，亦呼籲行政長官和特區政府相關官員日後廣納民意，與社會各界人士以謙卑、開放、明智、慎思的態度，共同建構公義、仁愛、和平、自由、民主的香港社會。

房委會委員、立法會房屋事務委員會主席柯創盛指出，香港社會早前處於緊張狀態，經歷了和平上街及集會表達種種訴求，往後日子是時候重新出發，因不少市民關心經濟和民生議題，並且闗注香港發展會否受內耗影響而停滯不前，他促請港人放下成見和分歧，與特區政府攜手合作，因應當前環球經濟發展形勢，為香港長遠發展謀求最大福祉，締造和諧局面。

梁紀昌：政府須破舊立新 打好「網絡戰」 鮮魚行學校退休校長梁紀昌表示，香港回歸22年來仍有不少人迷失，不相信中央政府及一國兩制，在不信任下造成嚴重內耗，拖累香港發展。他認為特區政府今次在反修例一役慘遭滑鐵盧，是敗於墨守成規，缺乏破舊立新的思維，在輿論戰中一直處於捱打狀態，反對者大打網絡戰，反觀港府無傾力反撲，只得保安局局長李家超及律政司司長鄭若驊回應，但其實教育局及民政事務局官員亦應廣泛宣傳澄清謬誤，以及為修例作出解釋：「網絡戰完全輸晒畀人，有些人亦批評當局宣傳策略處於『石器時代』，政府必須深切反省。」



他期望林鄭班子可以汲取今次經驗，未來虛心聆聽民意，施政上更重視新生代意見及廣泛諮詢，以求扭轉過去的劣勢。