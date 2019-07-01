【七一遊行．持續更新】民陣：逾55萬人參與遊行　人數歷來最多

民陣今日（1日）舉辦一年一度的七．一大遊行，今午下午三時會在維園中央草坪起步。 民陣召集人岑子杰表示，是次遊行主題是「林鄭下台、撤回惡法」，而「反送中」的訴求，包括釋放示威人士等也會延續到今次遊行訴求。 警方則指，已向民陣建議延期舉行七．一遊行，或者將活動改為只在維園中央草坪集會，又者將遊行路線終點，由金鐘政府總部改為灣仔修頓，但民陣全部拒絕。 最後，民陣將終點由政府總部改為遮打道，岑子杰向群眾表示，警方對他作出警告，目前的路線沒有取得不反對通知書，呼籲參與者要考慮清楚，可以按需要離開。到傍晚，許多遊行人士紛紛轉往立法會聲援。

大批市民轉往立法會聲援。(洪嘉徽攝)

【21:30】民陣公布，今次集會人數逾55萬人，比03年的50萬人、2014年佔領行動前夕的51萬人還要高。

同時，民陣今日的七一遊行，是鍾庭耀脫離香港大學民意研究計劃後，首次帶領新成立調查機構「香港民意研究所」（港研）作七一遊行人數點算。

港研指，全日點算經已在晚上9時前結束，根據最新數據顯示，截至晚上8時54分，經灣仔軒尼詩道與軍器廠街交界行人天橋底的人數則逾23.38萬人。惟軍器廠街的實際人數應乘大1.3至1.6倍，故預料高峰期至少有37.4萬人上街。

【21:07】金鐘道遊行隊伍已逐漸散去，有留守金鐘的市民在馬路搬運物資，不時有人提醒其他示威民眾「記得戴口罩」。

【21:00】因應金鐘現場情況，民陣召集人要稍後才能見記者。不便之處，敬請原諒。

龍尾壓近金鐘，有金鐘示威者在現場高呼「支持學生」，請求遊行人士加入金鐘行動。其後現場傳出示威者衝入立法會內的消息，有市民跨過圍欄前往金鐘政府總部。

【20:47】分域街已解封；龍尾到灣仔警察總部。

龍尾抵達修頓球場

【20:27】菲林明道已解封。龍尾到達修頓球場。有人在民陣終點高舉「叫你阿爺落黎見我」的標語，諷刺警方此前向唱聖詩的和平示威者吆喝「叫你耶穌落黎見我」。

【20:25】有遊行人士向民陣大台呼喊「辛苦哂」。民陣又繼續帶領遊行人士呼喊「林鄭下台」、「釋放抗爭者」等口號，現場反應明顯比1小時前熱烈。

民陣表示，龍尾仍然在銅鑼灣鵝頸橋。

高空俯瞰七．一遊行(左圖)與6．9遊行人潮(右圖)情況。

【20:07】龍尾已到杜老誌道，有市民自發將電車站廣告板上的記事貼拆走。有拆記事貼的市民指，會將拆下的紙張貼在金鐘的連儂牆上，又稱「如果唔清走，到時清潔姐姐會好辛苦。」

【19:47】香港眾志鄭家朗在遮打道開設街站，不少遊行人士經過時捐款。昨日親政府的撐警集會過程中，多間傳媒記者被親政府示威者襲擊。民陣遊行的大台今日就呼籲向在場的香港和海外媒體致謝，現場隨即響起熱烈掌聲。

民陣表示，最新消息是龍尾正在銅鑼灣波斯富街。波斯富街、軒尼詩道解封。

【19:42】由於遊行人士眾多，遮打道往金鐘方向馬路已經打通，可從馬路步行往金鐘。皇后像廣場對出干諾道中西行線也已無法通車。

【19:25】入夜後，仍有市民在銅鑼灣希慎廣場位置加入遊行隊伍，現場有10多名交通警察待命，準備解封波斯富街及軒尼詩道交界路段。

修頓球場對出，現場路面情況穩定。遊行人士遵守規矩，慢慢步向警總方向。即使入夜時分，人流仍然很多，遊行隊伍路線暢順。

【19:20】 入夜後，遊行終點人流明顯增加，民陣繼續在現場疏導人流，並呼籲遊行人士飲水、保留實力。

【19:10】大會表示，半小時後，隊尾仍在SOGO 門外，因仍有市民在銅鑼灣不斷中途加入遊行。有救護車行經分域街及軒尼詩道，遊行人士迅速開路。

【19:00】原本堵塞在希慎廣場軒尼詩道的大會龍尾已重新起步；沿途不時有市民繼續加入隊伍。

【18:55】 臨近7點，愈來愈多黑衫人士進入夏𢡱道，但現場仍有空位。現場人士不停呼叫要頭盔、索帶及雨傘等工具並向立法會方向運送。

【18:50】大會表示，龍尾仍在銅鑼灣SOGO 等待出發。

【18:40】朱凱廸新界西團隊呼籲，市民抵達遮打花園後，隨即前往金鐘支援，不少遊行人士和應。

現時銅鑼灣崇光百貨外怡和街東行線已解封，現場有民陣糾察指示市民在西行線加入遊行隊伍。

↓↓↓ 大批遊行人士轉往立法會方向、入夜後遊行情況 ↓↓↓

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【18:20】支聯會、教協的橫額也已到達終點。民陣表示，大批遊行人士正來到終點，呼籲群眾如要參與其他運動，可從遮打道散去，希望停留的市民則也可在遮打道休息，疏通德輔道中，同時再考慮去向，而龍尾仍然在銅鑼灣。

【18:11】大批市民在太古廣場外向右行轉向立法會方向，金鐘夏慤道兩條行車線已逼滿人。在場人士不斷向立法會方向運送物資，包括水、眼罩、頭盔等。

往立法會天橋有市民爭吵。事源有一名男士近距離拍攝其他示威者，但沒有記者證，於是被眾示威者圍堵並在場理論。

【18:00】政府總部對出的夏慤道兩條行車線，現時聚滿示威者，不少人席地而坐。在金鐘廣場外，有市民高舉「支援年青人」、「學生需要你」等標語，呼籲遊行人士向右行前往立法會提供支援。

另，遊行人士途經警總外，不時報以噓聲。

【17:55】 傍晚時分，民陣仍不斷帶領遊行到終點的市民呼叫「撤回惡法」、「林鄭下台」等口號，又呼籲遊行人士要「be water」，民陣又指，「雖然遊行走到終點，但抗爭未到終點，守護香港沒有盡頭。」與此同時，持續有遊行人士抵達終點，大會則指示遊行人士往遮打道休息，或經該處離開前往「自己想去嘅地方」。

【17:44】 早前在反修訂《逃犯條例》遊行中，在店外貼岀「反送修訂引渡條例標語」的灣仔拉麵店風龍，今日再在店外擺放大型灑水風扇，讓途經的遊行人士享用，獲得遊行人士讚好。

人流開始可以從渣甸坊緩慢行入軒尼詩道；太古廣場外則有人呼籲遊行人士到金鐘。

【17:30】 因應路線突然加長，民陣義工在金鐘作出廣播，歡迎大家經過軍器廠街後自行決定去向，不一定要經過太古廣場前往遊行終點遮打道，無論決定是否離隊，都請大家千萬要注意安全，互相照顧。

民陣重申，拒絕應警方要求將遊行路線止於修頓球場，將終點定在遮打道。

【17:28】修頓公園外依然人潮不斷。另，遊行人士到達警察總部外抗議示威，發出巨大「喝」聲。

【17:15】由於大量遊行人士中途轉往金鐘，抵達中環遮打道終點的遊行人士較為稀疏，不少人抵達後，從遮打道離開，未知是否前往金鐘夏殼道聲援。

民陣則多次呼籲市民可選擇到自己想去的地方；又呼籲遊行人士到遮打道休息或離開。

【17:00】渣甸坊、SOGO對面，想參與遊行的市民等待兩小時仍未能加入遊行隊伍。現場不時有人大叫「開路」，但警方一直封路。希慎附近至少有三次救護車到場，多人不適暈倒。

↓↓↓ 高空俯瞰 遊行人士逼爆金鐘、銅鑼灣 ↓↓↓

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七．一遊行，萬人空巷逼爆金鐘、銅鑼灣。(余俊亮攝)

【16:47】遊行人士中，60多歲的陳先生表示，連同6月9日及6月16，今日是他一個月來第三次參與有關反修例的活動。他指撤回修例及撤回暴動定性等五大訴求都未得到政府回應，所以要繼續上街。他續指，改變政府決定並不是輕易的事，而市民可以做的亦有限，但他心痛年輕人受傷甚至犧牲生命，因此他堅持走上街頭。

對於有示威者衝擊立法會， 他指年輕人對修例有憤怒情緒是正常不過， 並尊重及理解年輕人的行動，稱「做未必得，但唔做就一定冇可能成功。」但叮囑年輕人要評估風險。

【16:40】民陣呼籲遊行人士不要堵塞在德輔道中，而要轉到遮打道和遮打公園，讓隨後到達的遊行人士可靠近終點。而在Sogo位置，市民兵分兩路，部分人沿東角道繼續前進。

至於在維園草坪民陣遊行隊伍龍尾已出發，現時不少經維園天后入口到場的市民，都直接前往高士威道加入遊行隊伍。

【16:36】遊行隊伍在金鐘分道而行，民陣隊到抵達遮打道終點後，陸續有遊行人士來到終點。民陣則呼籲，遊行人士可視乎自己的狀況，在確保安全的情況下，選擇到自己想去的地方。

【16:30】有遊行人士到夏愨道後，轉至立法會停車場聚集。其後，有示威者不斷投擲雜物，包括膠樽、玻璃瓶。警方一度取出催淚彈槍，其後又收起。

【16:28】軒尼詩道近民協街站位置，有樓上住客先後向窗外投擲汽水罐。

【16:09】銅鑼灣希慎廣場內塞滿遊行人士，他們大叫「撤回惡法」等口號，通往時代廣場及sogo方向的道路均塞滿遊行人士。至於遊行到中環的隊伍，人數明顯減少，部分路段人數少到只需佔據2條行車線。

【16:06】隊頭已抵達遮打道；同時，民陣遊行隊伍尚未出現隊尾，大批市民繼續由天后方向入口前往維園草坪，等待出發。

【16:03】有示威者不斷呼籲市民前往立法會，有人同時呼喊「求下你哋、嗰邊係你啲仔女，佢哋好危險啊」。不少人被打動，轉往金鐘立法會方向。有帶同兒童的家長也加入青年人，呼籲遊行市民前往金鐘；前往中環的遊行人士明顯減少。

烈日當空，有遊行人士中暑暈倒，市民立刻高呼「醫生」，請醫護人員來治療病人，有遊行人士需要氧氣罩協助呼吸。

【15:51】遊行隊伍經過警總。隨後民陣呼籲，如遊行人士中途離開前往金鐘，民陣歡迎；在金鐘方向的群眾聽到呼籲大聲歡呼。

現時，不少遊行人士在金鐘道統一中心附近改道，前往金鐘。就現場所見，超過一半遊行人士改往金鐘，在場呼籲的示威者則拍手及吹口哨叫好。有人則往中環方向走後，又聽到呼籲，跨過欄桿前往金鐘。不少人較年長，需年輕人攙扶跨過欄桿。

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七．一遊行，民陣其中一個口號是要求林鄭下台。(盧翊銘攝)

【15:44】隊頭正向中環方向前進，剛經過灣仔循道衛理香港堂。至於莊士敦道分分叉路則只有11名警員戒備。

【15:36】岑子杰向群眾表示，警方對他作出警告，要求他跟從警方指示。他則解釋跟從警方指示會堵塞灣仔，遊行的路線，是他作為遊行負責人的決定，「如果要追究就追究我」。岑重申，不接受警方建議以修頓球場作為終點。他提醒，灣仔之後的遊行，可能違反不反對通知書，但就要求警方如要追究就追究他一人，他呼籲市民「如願意同我地一齊行嘅，就一齊行去中環」。群眾隨即歡呼。

經過灣仔修頓球場附近時，群眾依然簇擁頭車，現場演奏「試問誰還未發聲」。

【15:28】大公報的大電視未有如上兩次遊行般再播放挑釁性短片，只播放介紹包括港珠澳大橋等香港基建的片段。民陣頭車廣播介紹大公報的大電視，指港珠澳大橋等大白象工程是用港人血汗建成，現場群眾歡呼。

【15:23】現時遊行隊伍已佔據軒尼詩道6條行車線，希慎兩邊齊也站滿人，不時大叫開路，波斯富街亦六線全企滿人。

在維園，不少市民向參與旁邊慶委會活動的人士大叫，「我要過去」、「我要參加音樂會」，要求警方繼續開路，但在場警方僅呼籲遊行人士向前行。

物穿黑衣市民迫滿金鐘站

【15:20】港鐵金鐘站仍有大批穿上黑衫的市民候車，平均等候兩至三站車才能成功上車。由於人流太多，平均要待三至五分鐘，列車才能繼續行駛，並廣播「由於上一班列車未開出，本班列車將稍為延遲，多謝合作」。

【15:12】隊行人士到達軒尼斯道，全部行車線均有黑衣民眾聚集，遊行頭車幾乎在黑衣市民簇擁下通過。至於在Sogo 對出，全部行車線都開放。現場未見到警察。

在維園，大會稱警方只開15號閘口予遊行人士，要求警方開放16號閘口，現場不斷大叫「開路」。從遊行路線目測，經過橫街波斯富街時，兩端人頭湧湧，無法看到盡頭。登龍街也有相同情況，群眾擠滿內街。

【15:11】遊行隊伍經過香港眾志街站時，民陣邀請該黨秘書長黃之鋒帶領叫口號。行人路上的市民在頭車經過時不斷歡呼。

【15:09】民陣呼籲在頭車和橫額經過後才加入遊行隊伍。銅鑼灣Sogo對出鬧市街頭，黑衣群眾站滿行人路，高舉撤銷暴動定性、徹查六一二鎮壓等標語，跟隨民陣遊行隊伍呼喊口號。

【15:05】遊行隊伍到達邊寧頓街轉彎入電車路，同時亦有遊行人士行出英皇道往銅鑼灣方向，但警方未有阻止。

【15:02】遊行隊伍約於下午2時50分出發，民陣帶領呼喊「釋放所有政治犯、撤銷暴動定性、重啟政改、林鄭下台、徹查六一二鎮壓、反送中、反惡法」等口號。遊行人士和行人路上的群眾均和應口號。

民陣召集人岑子杰稱，相信支持民主自由的反修例人士會克制。(盧翊銘攝)

【14:54】由於遊行人數太多，原在維園舉行的法輪功活動先暫停，讓路給遊行人士。

【14:35】遊行人士仍然不斷湧入維園，草地接近逼滿。

【14:30】因應示威者正衝擊立法會，民陣建議改遮打道行人專用區為終點，惟警方不接受。

民陣與警方以擴音器公開交涉，警方只重複3個建議，未有回應民陣反建議。在場群眾則以噓聲回應。警方代表在一片噓聲中離去。

大台帶領群眾叫口號，「我有權示威，無需警方批准」；「釋放被捕人士、撤回暴動定性」等。

【14:10】民陣表示，收到警方建議取消集會、改期或改終點的建議。現場群眾聞後即報以噓聲。岑子杰則呼籲群眾耐心等待民陣與警方溝通。

【14:02】維園草坪旁約300人參加「無異光明，黑暗於祢」的祈禱會，眾人齊唱歌曲Sing Hallelujah to the Lord及詩歌。大會稱陳日君樞機不在港故未能岀席活動。

【13:30】民陣召集人岑子杰在遊行前接受傳媒時表示，不停聽到特首林鄭月娥稱會聆聽民意，但一直只看到她會見建制派保皇黨，而林鄭的行動亦反映不了她有聆聽民意，「道歉後她一直沒有改正」。

至於衝擊立法會的情況，他稱相信支持民主自由的反修例人士會克制，而民陣糾察正處理事件，他稱會信任示威者，相信遊行可保持和平。被問到會否更改遊行終點時，他則由於事發突然，需等糾察處理後再作決定。而遊行參與人數則難以難估。

對於昨日有支持警察人士襲擊示威者，他認為，爭取民主自由價值同時，應重視每一個個人，希望每個人都不會受到傷害，珍惜自己的身體和生命，遊行會以參與者安全為最大考慮。

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