【立法會衝擊】法政匯思批林鄭未盡責　迅速解決示威者憤怒原因

就特首林鄭月娥回應7月1日的立法會衝擊，法律團體「法政匯思」今日（4日）表示，對林鄭在記者會中的態度感到深惡痛絕，期望她迅速和透明地解決令示威者憤怒和沮喪的根本原因，主動帶領社會走出動盪，法政匯思認為她完全未能履行其職責。 法政匯思又認為，擁有公權力的人濫用權力對法治造成的損害，遠遠大於一些不服從法律的行為。

7月2日，特首林鄭月娥聯同政務司司長張建宗、保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰凌晨四時會見傳媒。（資料圖片／劉定安攝）

要求撤回修訂《逃犯條例》的示威者在7月1日衝擊立法會，林鄭翌日凌晨4時於見傳媒回應事件。法政匯思指，記者席間特意向林鄭問及有人因修例自殺的的看法，林鄭沒有半句哀悼言詞，反而只是就立法會大樓的損毀表示痛心。

法政匯思對林鄭的態度感到深惡痛絕，指本期望她應當迅速和透明地解決令示威者憤怒和沮喪的根本原因，主動帶領社會走出動盪，認為林鄭完全未能履行她的職責。

法政匯思認為，部份示威者不顧一切把行動升級以獲取政府回應的根本原因之一，是由於林鄭未有對市民以和平方式提出的合理訴求作出適當的跟進：「特首本已非經民主選舉產生，她一貫漠視香港市民聲音的態度，更不斷挑起民憤。我們認為特首的持續瀆職遠比7月1日晩上立法會大樓遭受的損毀對香港造成更大的傷害。」

法政匯思重申於6月17日發表的聲明立場 ，指林鄭應立即全面撤回修訂和成立獨立調查委員會調查6月12日衝突，及適當跟進其他相關事宜。法政匯思亦呼籲示威者在表達訴求時保持克制，受傷或被捕均令人難過。法政匯思與所有示威者對現況同樣深感失望，但亦憂慮示威者不適當地使用武力的話，可能削弱社會對正當訴求的支持。

法政匯思總結指，法治（rule of law）的基礎是對個人權利和自由的保護，以及對當權者的有效制衡。當這些基本原則蕩然無存，便只會剩下依法而治（rule by law）的社會。法政匯思認為，擁有公權力的人濫用權力對法治造成的損害，遠遠大於一些不服從法律的行為。