【九龍區大遊行】陳淑莊電療中仍現身遊行　「鄺神」為示威者打氣

市民今天（7日）於九龍區發起大遊行，反對《逃犯條例》修訂，多名民主派議員和政界人士均有出席。其中剛完成切除腦瘤手術的公民黨立法會議員陳淑莊今天亦聯同多名黨員參與遊行，陳淑莊表示，她於今星期開始接受電療，暫定療程需完成30次電療。她又說，自己目前身體情況許可，故親身「落場」參與遊行，未來會繼續做運動，保持身體健康及心情平穩。

陳淑莊與譚文豪（左一）、郭家麒（右二）及余德寶（右一）參與遊行。（李偉欣攝）

在遊行中見到不少泛民主派人士的身影，其中陳淑莊與多名黨友包括立法會議員譚文豪、郭家麒及油尖旺區議員余德寶參與遊行。陳淑莊表示，「6.16」二百萬人遊行及「七一」遊行因身體情況未能參與遊行，只能幫忙製作道具及守街站。她說現時身體情況許可，故今天可親身「落場」參與遊行。

陳淑莊表示，今個星期開始接受電療，暫定30次療程，一星期五次，每次均是輕劑量，又說未來會繼續做運動，保持身體健康及心情平穩。不少遊行人士為陳淑莊打氣，祝她身體健康，又著她加油。

民主黨立法會議員鄺俊宇則手持擴聲器，帶領參與遊行的市民高呼「香港人，加油」、「一個都不能少」等口號，有不少市民齊聲大嗌「鄺神，加油」。

歌手葉德嫻亦有到場參與遊行，為參與遊行的市民打氣。

（盧翊銘攝）

歌手葉德嫻現身遊行。（盧翊銘攝）

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