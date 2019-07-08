【逃犯條例】浸大校長錢大康：從示威者看到絕望　須找出問題根源

《逃犯條例》修訂引起軒然大波，7月1日更有示威者衝擊立法會，其後多家大學的校長都回應事件。事隔一周，繼科大、港大、理大、城大、嶺大、教大、中大等七所政府資助的大學都先後回應後，浸會大學校長錢大康今日（8日）終於亦發公開信。他表示心情「未曾如此沉重」，從示威者面上看到「絕望、肢體衝突和仇恨。」 錢大康認為，要解決困局，首要找出問題根源，建議成立與青年對話的大平台，由「理性開明、備受青年人信任的非政治人物」，組成與青年對話的促成者，並不宜政府官員、議員，或有鮮明政治立場的人士擔任。整段公開信中，他未如港大校長張翔般譴責示威者。

錢大康今日回應七月一日衝擊立法會。（資料圖片／羅君豪攝）

上周起，多家政府資助大學以及其他自資大學的校長，都相繼就衝擊立法會事件發聲明。事隔一周，錢大康今日終於回應事件，亦即八大校長都已全部作出回應。據了解，近日有浸大校友要求錢回應事件，而錢今日以電郵回覆校友稱，近日不在香港。

錢大康在這封「遲來的」公開信表示，心情未曾如此沉重，過去多個星期，已有大批示威者上街和平抗議，當中不少為青年和父母。他續指，最初從他們面上，看到的是失望、恐懼和憤怒，然後看到的是「絕望、肢體衝突和仇恨」。他又言，無論政治立場如何，「看見我們家園動盪，實在叫人心碎」，當務之急是各陣營停止互相責難，尋求紓解香港困局的方案。

起初我從他們面上看到、失望、恐懼和憤怒，然後我看到絕望、肢體衝突和仇恨。 浸大校長錢大康公開信

八大校長對衝擊立法會的回應。（《香港01》製圖）

有三個問題不應迴避 倡設平台與青年對話

錢大康認為，要解決困局，首先要找出問題根源，他亦就此提出三個基本問題。第一，香港一直都有建制與泛民之爭，過往雙方都互相尊重，惟「今天我們社會各走極端，互相敵視」；第二，他表示現時的青年，不論如何打拼，都難以過理想的生活、建立家庭，不少市民更活於貧窮線下，居住環境甚至不及第三世界；第三，年輕人愈來愈積極參與各類社會活動，訴求超越經濟和物質，他們更因此「甘冒前途盡毀在所不惜」。

對於上述三個問題，錢大康表示社會不可迴避，必須尋根究底，方可提出紓解困局的方案。他建議，成立與青年對話的大平台，了解年輕人為何失望和憤怒，並由理性開明、備受青年人信任的非政治人物，組成與青年對話的促成者；而不是由政府官員、各級議員、或有鮮明政治立場的人士擔任。他續稱，屆時可與不同光譜的青年，促成連串青年公開論壇，讓社會深入了解年輕一代的心聲和訴求，然後作出建議，供政策制定者參考。

錢大康希望，此舉可有系統地了解年輕人的心聲和訴求，讓社會能夠以青年的視角審視社會議題，更準確地掌握他們的脈搏，充實青年政策內容，「讓我們停止對抗，使香港平靜下來，打開對話，建立互信，謀求共識」。

錢大康致浸大同學、同事、校友的公開信：