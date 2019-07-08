【逃犯條例】浸大校長錢大康：從示威者看到絕望　須找出問題根源

《逃犯條例》修訂引起軒然大波，7月1日更有示威者衝擊立法會，其後多家大學的校長都回應事件。事隔一周，繼科大、港大、理大、城大、嶺大、教大、中大等七所政府資助的大學都先後回應後，浸會大學校長錢大康今日（8日）終於亦發公開信。他表示心情「未曾如此沉重」，從示威者面上看到「絕望、肢體衝突和仇恨。」
錢大康認為，要解決困局，首要找出問題根源，建議成立與青年對話的大平台，由「理性開明、備受青年人信任的非政治人物」，組成與青年對話的促成者，並不宜政府官員、議員，或有鮮明政治立場的人士擔任。整段公開信中，他未如港大校長張翔般譴責示威者。
錢大康今日回應七月一日衝擊立法會。（資料圖片／羅君豪攝）
上周起，多家政府資助大學以及其他自資大學的校長，都相繼就衝擊立法會事件發聲明。事隔一周，錢大康今日終於回應事件，亦即八大校長都已全部作出回應。據了解，近日有浸大校友要求錢回應事件，而錢今日以電郵回覆校友稱，近日不在香港。
錢大康在這封「遲來的」公開信表示，心情未曾如此沉重，過去多個星期，已有大批示威者上街和平抗議，當中不少為青年和父母。他續指，最初從他們面上，看到的是失望、恐懼和憤怒，然後看到的是「絕望、肢體衝突和仇恨」。他又言，無論政治立場如何，「看見我們家園動盪，實在叫人心碎」，當務之急是各陣營停止互相責難，尋求紓解香港困局的方案。
起初我從他們面上看到、失望、恐懼和憤怒，然後我看到絕望、肢體衝突和仇恨。
八大校長對衝擊立法會的回應。（《香港01》製圖）
有三個問題不應迴避 倡設平台與青年對話
錢大康認為，要解決困局，首先要找出問題根源，他亦就此提出三個基本問題。第一，香港一直都有建制與泛民之爭，過往雙方都互相尊重，惟「今天我們社會各走極端，互相敵視」；第二，他表示現時的青年，不論如何打拼，都難以過理想的生活、建立家庭，不少市民更活於貧窮線下，居住環境甚至不及第三世界；第三，年輕人愈來愈積極參與各類社會活動，訴求超越經濟和物質，他們更因此「甘冒前途盡毀在所不惜」。
對於上述三個問題，錢大康表示社會不可迴避，必須尋根究底，方可提出紓解困局的方案。他建議，成立與青年對話的大平台，了解年輕人為何失望和憤怒，並由理性開明、備受青年人信任的非政治人物，組成與青年對話的促成者；而不是由政府官員、各級議員、或有鮮明政治立場的人士擔任。他續稱，屆時可與不同光譜的青年，促成連串青年公開論壇，讓社會深入了解年輕一代的心聲和訴求，然後作出建議，供政策制定者參考。
錢大康希望，此舉可有系統地了解年輕人的心聲和訴求，讓社會能夠以青年的視角審視社會議題，更準確地掌握他們的脈搏，充實青年政策內容，「讓我們停止對抗，使香港平靜下來，打開對話，建立互信，謀求共識」。
錢大康致浸大同學、同事、校友的公開信：
與青年人同線連心
我的心情未曾如此沉重。在過去數星期，大批示威者走上街頭和平抗議，絕大部分是青年人和父母，我相信很多是他們人生第一次上街。起初我從他們面上看到、失望、恐懼和憤怒，然後我看到絕望、肢體衝突和仇恨。
不論我們政治立場如何，看見我們家園動盪，實在叫人心碎。當前急務，是希望不同政見陣營停止互相責難，示威者冷靜下來，從政者打開心扉，大家一同實事求是，尋求紓解香港困局的方案。
要解決香港的困局，第一步是找出問題的根源。過去一段時間，我備受一連串問題困擾。對這些問題，我沒有答案。故此我把思緒梳理一下，提出三個基本問題，讓大家集思廣益，尋找答案。推動社會發展，給予青年人希望，亦是大學無可推卸的責任。
第一問：九七回歸之後，全球曾經陷入困難時刻，但當時香港仍讓我們感到希望。但踏入 2010 年代，我們開始見到社會上互不信任，青年人感到失落和無望。最近，我們甚至見到肢體衝突和港人之間的仇恨。香港多年來一直都有建制派和泛民之爭，但以往無論是在街頭或議會，大家都互相尊重，文明理性，提供多元的政治光譜以豐富社會上的辯論。但今天我們社會各走極端，互相敵視。為什麼？如何解決？
第二問：我年輕時，相信天道酬勤，只要不斷努力拼搏，自然可以過理想的生活、找到不錯的工作、在舒適的小天地建立家庭，對社會作出我微小的貢獻。但今天的青年，不論他們如何努力拼搏，這些基本渴望似乎都遙不可及。以香港的整體富裕，卻有不少市民仍然在貧窮線下掙扎，他們的居住環境，甚至不及第三世界。為什麼？如何解決？
第三問：香港的青年，尤其是學生，越來越積極投入各類社會運動。不少人相信有了繁榮穩定，便足以讓港人幸福快樂。但我們大批青年日以繼夜熱血街頭，他們甘冒前途盡毀在所不惜，面對牢獄之災有所不顧。他們的訴求超越經濟和物質。社會應該如何回應？
上述問題我們不可迴避，必須尋根究底，才可以明白香港困局的根本，從而尋找紓解困局的方案。要解答這些問題，要心連心地與青年對話。作為教育工作者，我視青年為紓解困局的夥伴，而非困局的源頭。我建議成立與青年對話的大平台，深入了解他們為何失望和憤怒，他們有何夢想，他們希望如何貢獻香港。
我呼籲由理性開明、備受青年人信任的非政治人物組成與青年對話的促成者。他們不宜由政府官員、各級議員、或有鮮明政治立場的人士擔任。他們的工作是與不同頻譜的青年人共同促成一連串青年公開論壇。每次論壇都設定明確主題和清晰的討論議程，並以公開和共容的形式進行。論壇目的是讓社會深入了解年輕一代的心聲和訴求，然後作出建議，供政策制定者參考。
我希望透過與青年人一連串廣泛的深度對話，能夠有系統地了解年輕一代的心聲和訴求，讓社會能夠以青年人的視角去審視社會議題，和更準確地掌握青年人的脈搏，以充實青年政策和社會政策的內容。讓我們停止對抗，使香港平靜下來，打開對話，建立互信，謀求共識。
我們曾經從我們父母和老師承傳了一個充滿希望的香港，我們有責任和青年人共建一個更美好的香港。