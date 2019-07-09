【逃犯條例】田北辰︰政府需回應持續示威　一定要有官員問責下台

修訂《逃犯條例》風波不斷，示威活動轉至社區。實政圓桌立法會議員田北辰今日（9日）在港台節目《千禧年代》表示，遊行人多、和平、持續政府終需回應。他稱不是鼓吹遊行，但如市民「真係哽住個心」，政府需回應，又籲反對設立獨立調查委員會的持分者要思考是否仍要反對。他以南韓前總統朴槿惠落台為例，都是透過當地的長期大型示威，被問到是否現在的示威未夠張力，田北辰回應指「咁就梗係啦」，指需要時間醞釀令更多人支持。 另外，田北辰認為，就今次修例風波，「如果無人需下台，問責制就唔好再提啦。」

實政圓桌立法會議員田北辰今日（9日）在香港電台節目上表示，示威人多、和平、持續，政府始終都會回應。（資料圖片）

田北辰指，示威者初期會被指是情緒化，需要時間醞釀令更多人支持，正如反《逃犯條例》後期連大律師公會都表態。他指出，今次示威並非長時間，料政府仍需時間調整。

他提到「如果特首肯見我哋，我哋隨傳隨到啦」，又指政府在醞釀修例過程中，無派員向他拉票及游說，令他詫異，一直都是律政司隔空反駁他提出的「港人港審」方案，又稱大部份建制議員沒有獲律政司長鄭若驊邀請約見及游說。

田北辰指，上屆梁振英政府有兩個局長以健康問題為由下台，他雖然百思不得其解，但就今次修例風波，「如果無人需下台，問責制就唔好再提啦。」他認為，今屆政府一定要有人問責下台。被問到他心目中的下台人選是否李家超或鄭若驊，田北辰指不會公開點名，公眾均知道牽涉今次風波的官員是誰。

被問到其兄、自由黨榮譽主席田北俊近日言論，田北辰稱有政黨背景的議員加入行政會議是「不知所謂」，政府靠這些雙料議員組成「執政聯盟」箍票，猶如廢議員功能，「今次就出大事。」作為港區全國人大代表，他指自己過往都有關注銅鑼灣書店事件、李波事件，促中央澄清，認為立法會應該是監察政府而非配合政府，行政會議不應該有立法會議員，需由政治中立的人士參與。