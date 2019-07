【逃犯條例】「暫緩」至「壽終正寢」　林鄭花式回應修例全紀錄

反對修訂《逃犯條例》的行動持續不斷,在民怨高企下,特首林鄭月娥今日(9日)終於再次現身,宣布草案已經「壽終正寢」,但承認「今日講嘅其實同過往講嘅冇咩係冇乜差別」,不過可能市民要聽到一個很斬釘截鐵的說法。 由上月中宣布「暫緩」後,林鄭政府一直都不將反修例市民要求的「撤回」宣之於口,亦未有如過去廿三條般,從立法會程序上將草案撤回,如此花式回應或難以紓解社會不滿。

林鄭一直都不將反修例市民要求的「撤回」宣之於口。(梁鵬威攝)

6月15日:「暫緩」(suspend)

6月是政府在修例立場上轉變的轉捩點。6月9日反修例大遊行後,政府堅持立法會恢復二讀修例,激發6.12金鐘衝突,警方施放過百枚催淚彈。事隔3日,林鄭召開記者會,宣布「暫緩」修例工作。

「經過過去兩日政府內部的反覆研究,我在這裏宣布,特區政府決定暫緩修例工作。」

"After repeated internal deliberations over the last two days, I now announce that the Government has decided to suspend the legislative amendment exercise."

6月16日:「已停止」(has suspended)

「暫緩」無效,反倒引發更多市民上街,民陣宣布近200萬人參與6.16反修例遊行,是連續兩星期有市民上街。政府新聞處晚上發聲明,指考慮到社會有強烈不同的意見,政府「已停止」立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作。

「考慮到社會有強烈不同的意見,政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作。」

" Having regard to the strong and different views in society, the Government has suspended the legislative amendment exercise at the full Legislative Council."

6月21日:「完全停止」、「自動失效」(put a stop 、will lapse)

訴求遲遲未獲回應,有市民發起升級行動,包圍警察總部,政府發言人發新聞稿,重申政府已「完全停止」《逃犯條例》的修訂工作,本屆立法會會期明年7月結束,條例草案屆時將「自動失效」。

「政府已完全停止《逃犯條例》的修訂工作。本屆立法會會期明年七月結束,條例草案屆時將自動失效。」

"The Government had put a stop to the legislative exercise relating to the Fugitive Offenders Ordinance. The current term of the Legislative Council will end in July next year, after which the Bill will lapse."

7月2日: 「 will expire」、「will die」(將失效、將死亡)

7月1日再有反修例大遊行,立法會遭受破壞,林鄭罕有地在凌晨4時開記招譴責暴力,被記者問及她是否仍相信「天堂已經留咗位」給她,會否擔心自己「落地獄」;及青年「視死如歸」佔領立法會,她對暴力事件有無責任等,惟政府新聞稿沒有記錄。在回應英文傳媒提問時,林鄭曾回應指,「 the bill will expire, or the bill will die」,即草案將失效或死亡。

"The bill will expire, or the bill will die, in July 2020 when the current LegCo term expires. (在2020年7月,當現屆立法會會期屆滿,草案將失效,或草案將死亡。 "

7月9日:「壽終正寢」(The bill is dead)

反修例的民怨高舉不下,市民持續上街遊行和發起行動,林鄭未有露面一周後終見記者,宣布修例草案已經「壽終正寢」,對比7月2日的回應,英文版本則由將來式改為現在式。不過,她承認「今日講嘅其實同過往講嘅冇咩係冇乜差別」,但可能市民要聽到一個很斬釘截鐵的說法,「壽終正寢」是相對斬釘截鐵的說法。

「逃犯條例的修訂工作,或者這條條例的草案已經壽終正寢。」

"The bill is dead."