【逃犯條例】修例「壽終正寢」　環時：充分證明一國兩制發揮作用

行政長官林鄭月娥昨天（9日）宣布，修訂《逃犯條例》草案「壽終正寢」，試圖令民怨降溫。 內地官媒《環球時報》今天（10日）發表社評，指草案「已經死亡」的結果，「充分證明『一國兩制』的確在發揮作用，香港的高度自治切實有效」。 社評又提及，發起和「撤銷」修例是香港特區政府決定，「因為這更多是香港內部事務，北京沒有對事態的發展進行干預，這充分顯示了北京對基本法的尊重」。

《環球時報》形容修例「壽終正寢」，充分證明一國兩制發揮作用。（截圖自環球網）

社評發表題為《莫讓外部勢力插手成為香港的潰瘍》，先評論壹傳媒創辦人黎智英見美國國務卿蓬佩奧，討論修例及香港自治等，指此被廣泛看成是「美方極其罕見」的舉動，也被認為是美方干涉香港事務的升級表現，社評又形容何韻詩在聯合國人權理事會上發言，乃對「惡毒抹黑」一國兩制。

社評質疑誰給美國監督中國內地和香港「一國兩制」的權力，指當美國已經將北京視為戰略競爭對手，把向中國施壓當作最突出對華戰略考量的時候，允許它插手香港事務，「它能把香港的福祉當回事放在心上嗎？它能不為了掣肘北京而肆意折騰香港嗎？」

對於林鄭昨天宣布修例「壽終正寢」，社評指「不對這一失敗做價值判斷」，但「結果無疑是香港另一種政治制度邏輯的反映，它充分證明『一國兩制』的確在發揮作用，香港的高度自治切實有效」。

社評形容，「一國兩制」是以「中央和全中國對香港的真誠善意」為基礎，產生與實施都有「堅定的憲制基礎和堅強的政治意志保障」，不是為對立而設置。社評批評，「極端反對派挾洋自重和外國勢力的介入」本質上是干擾中國憲制，也挑戰中國主權政治意志，從長遠看，是要把香港變成中美以及中西各種博弈的焦點，將嚴重損害香港的繁榮，也是中國的主權所不能容忍。

談回修例，社評指，發起和「撤銷」修例是香港特區政府的決定，「因為這更多是香港內部事務，北京沒有對事態的發展進行干預。這充分顯示了北京對基本法的尊重」。