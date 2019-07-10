【逃犯條例】梁振英：寶礦力黑白不分　籲全國消費者全面抵制

反對《逃犯條例》修訂的爭議持續不斷，早前有網民發起抵制廣告商在無綫電視（TVB）落廣告。網上昨（9日）流傳寶礦力水特香港官方專頁在社交網站的信息，指因目前社會情況，已由上周起抽起在TVB的廣告。 內地官媒《環球時報》今（10日）報道指，日本寶礦力水特總公司大塚製藥已證實事件，並指屬香港分公司自主決定。《環球時報》又引述TVB發言人指，寶礦力討好示威者，等同向暴力低頭。最近不斷狙擊《蘋果日報》的全國政協副主席、前特首梁振英亦「參一腳」，在facebook發帖文稱，「寶礦力黑白不分」，他更呼籲全國消費者要全面抵制寶礦力。

全國政協副主席、前特首梁振英在facebook發帖文稱，「寶礦力黑白不分」，他更呼籲全國消費者要全面抵制寶礦力。（梁振英facebook）

昨日網上流傳，無綫電視的其一個廣告客戶寶礦力水特在社交網站facebook專頁在回覆客戶信息中指，因應目前社會情況，公司由上周起已抽起在TVB的廣告，預料需要兩周處理。

寶礦力水特此舉獲大批網民讚好，不過另一邊廂，內地網民則批評寶礦力水特的做法，聲稱要罷買寶礦力改買內地國產的能量飲品。而一直以來甚至少在網上談及《逃犯條例》的前特首梁振英亦發聲，晚上在facebook發表帖文，批評「寶礦力黑白不分」，他更呼籲全國消費者要全面抵制寶礦力。