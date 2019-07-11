【逃犯條例】連儂牆義工遭狂毆十多拳不還手　鄺俊宇轟施襲者人渣

不少市民自發各區設立「連儂牆」，聲援反對《逃犯條例》修訂運動。今晨(11日)一時許，一名中年男子到九龍灣地鐵站對出的「連儂牆」，涉嫌打傷兩名守護「連儂牆」的義工，其中一名年輕義工疑遭該男子正面狂毆十多拳，義工打不還手，最終倒在地上。 民主黨立法會議員鄺俊宇凌晨到醫院支援傷者，指傷者打不還手，更顯得施襲者橫蠻無理，形容傷者是「硬淨哥」。鄺俊宇又怒斥施襲者是「人渣」，「知唔知會打死人！拳拳要害！」

一名義工被灰衫男正面拳毆十多拳，該義工打不還手，最終倒在地上。



流血事件片段在網上瘋傳，片中一名身穿灰色衫的中年胖漢，先打傷一個較年長的義工，其他義工見狀將其包圍。其後他以連環拳正面毆打一名年青義工的臉部，義工打不還手，最終被毆打十多拳後倒在地上。

鄺俊宇今天在facebook表示，收到片段後馬上到醫院協助傷者，指較年長義工的傷勢無大礙，至於捱打的「硬淨哥」則「傷傷哋」，鄺俊宇指自己到場後，「硬淨哥」第一時間向他關心其他義工的情況，又引述「硬淨哥」指自己不還手，是為了「唔想畀位其他人入」。

鄺俊宇指傷者打不還手，更顯得施襲者橫蠻無理，他又怒斥施襲者是「人渣」，「知唔知會打死人！拳拳要害！」又指片段已客觀顯示施襲者以不合理武力，有意圖造成傷害其人身體。

鄺指警方已立案調查事件，感激警方迅速處理是次事件。他又表明將會去信警務處處長盧偉聰，正視在社區上多次有市民遭暴力對待的問題。他表示，會以立法會議員身份、依足程序在旁協助傷者，「香港係有王法，唔可以由得衰人打完人無後果。」

他稱為協助傷者，昨晚只睡了一至兩小時，又指襲擊事件令他「嬲到瞓唔到」。他表示稍後將聯同工黨立法會議員張超雄，探望因包圍警總和「7.1」衝擊立法會被還押的「畫家」。



鄺俊宇指警方已立案調查。（資料圖片／盧翊銘攝）

警方表示，於凌晨零時46分接獲一宗襲擊傷人案，現場位置為牛頭角道77號對開天橋底，拘捕一名46歲姓黃男子，涉嫌「襲擊導致他人身體實際傷害」。事件中有兩人受傷，其中一名65歲男子姓李，面傷；36歲男子姓麥，嘴及手受傷，兩人同送聯合醫院治理。案件由秀茂坪警區刑事部跟進。