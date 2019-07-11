【逃犯條例】油尖旺區會拒討論修例　示威者抗議　葉傲冬中止會議

《逃犯條例》修訂惹來極大爭議，油尖旺區議會今午（11日）開會，民主派議員余德寶要求討論《逃犯條例》修訂，被主席、民建聯的葉傲冬否決，引起多名在會議室內旁聽人士不滿並叫囂。葉傲冬遂於開會半小時後，指因秩序混亂，宣布中止會議，並稱對不批准議案討論沒有補。

示威者不滿葉傲冬會前否決討論《逃犯條例》修訂的議案，在會議室內抗議，葉傲冬稱對於不批准議案討論沒有補充，指中止會議因示威者在場。（余俊亮攝）

中止會議決定宣布後，混亂埸面仍擾攘1小時，葉傲冬在政府人員及警員護送下經後樓梯離開，期間與示威者有衝突示威者沿途大叫葉傲冬縮頭烏龜。最終葉傲冬避走地鐵站，沒有回應示威者及傳媒提問。

會議開始前，葉傲冬牽領列席者替《逃犯條例》「連串事件」默哀，示威者追問他為何人默哀，葉傲冬沒有回應。（余俊亮攝）

在會議開始前，葉傲冬牽領列席者替《逃犯條例》「連串事件」默哀，示威者追問他為何人默哀，葉傲冬沒有回應。

公民黨油尖旺區議會余德寶稱，民主派希望透過區議會平台討論《逃犯條例》修訂，質問為何其他區議會的主席都批准討論，為何油尖旺區不可以，指下次大會已是9月份，時機不再合適。

當區民政專員蔡亮被示威者包圍。（余俊亮攝）