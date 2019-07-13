【逃犯條例】葉劉稱調查委員會查衝突權力有限　籲林鄭勇敢啲落區

《逃犯條例》爭議使政府面對前所未有的管治危機，民間向行政長官林鄭月娥提出多項訴求，其中一項是成立獨立調查委員會，調查「6.12 事件」引發的警民衝突。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（13日）出席商台節目時表示，調查委員會的權力有限，不會像執法部門般作主動調查，質疑「法官坐係度點查 ？唔好以為查到全面的真相」。 葉劉淑儀認為，林鄭月娥應多「快閃落區」收集民意，「被人圍唔緊要 ，勇敢啲多啲落區以理服人」；又認為18區的民政專員應該為本土民情把脈，但「民政局長點樣領導真係唔知」。

葉劉稱，林鄭月娥應該多「快閃落區」聆聽民間訴求。（資料圖片／李澤彤攝）

各區反《逃犯修例》的示威抗爭活動持續，民間向特首林鄭月娥提出多項訴求，其中包括成立獨立調查委員會，調查「6.12 事件」引發的警民衝突。葉劉淑儀出席電台節目時，質詢調查委員會的權力及調查範圍有限。她說，由法官領導的委員會，只會傳召證人及要求提供證據，不會像執法部門般作主動調查。她以1996年天星小輪加價引發九龍騷動為例，指出當時也有成立獨立調查委員會徹查，但只是調查事情發生的來龍去脈，反問「法官坐係度點查 ？ 唔好以為查到全面的真相」，警權問題應該交給監警會調查。

政府最掌握民情

被問到當局應否從民間着手，了解本土民情，葉劉淑儀指出，特區政府最掌握本土問題和民間怨氣，「政府應該查自己啦，仲要判比學者？應該問18區民政專員」。她說，回歸前外國高官天天到社區把脈，反問「民政局長點領導真係唔知」。

葉劉淑儀認為，林鄭應該主動落區聆聽民意，「特首應該多落區快閃落區，被人圍唔緊要，勇敢啲落區，例如向市民解釋點解唔可以特赦，以理服人」。同時，亦可主動透過媒體和社交媒體加強溝通，這樣便可以做到真理越辯越明。

質疑改組行會無必要

被問到行政會議是否需要改組以顯示政府改革的決心，葉劉反問「有咩理由要改組」，指出行會是集體負責，所有成員一致支持行政長官的決定，揚言「除非全部人都炒曬」，強調行會成員來自不同的光譜，反問「行會還需要哪些人才」，又認為單憑一、兩個官員下台未能真正解決問題。