【光復上水】遊行居民憤怒了：店舖為水貨客而設　影響日常生活

由反修訂《逃犯條例》引發的社區遊行遍地開花，網民針對水貨客問題，今日（13日）發起光復上水遊行。遊行隊伍中，不乏當區居民，有居民批評，上水大部份店舖都為水貨客而設，本地居民簡單至柑桔也買不到，形容上水早被水貨客佔領，「被踩到上心口」。亦有居民不滿水貨客遺留大量垃圾，令環境變差。

「光復上水」遊行人龍塞滿整條馬路。（羅君豪攝）

粉嶺居民陳先生形容上水已被水貨客佔領，對此感到憤怒。（李家偉攝）

遊行居民：處都是化妝品店、藥房

不同團體過去都曾經在北區舉行「光復行動」，但有當區居民表示情況一直未有明顯改善。在粉嶺居住近十年的陳先生，今日帶同一對女兒參加遊行。他形容現時上水已被水貨客佔領，情況猶如「被踩到上心口」，十分憤怒。

陳先生提到，現時上水到處都是化妝品店、藥房、名錶店，居民想在上水買柑桔亦難以買到，他指甚至一家外出亦盡量避免前往上水，「小朋友出街都盡量唔好著涼鞋」，以免被行李篋弄傷。他指問題存在已久，是結構性問題，背後牽涉「一周一行」等政策，難與上周光復屯門公園行動比較。然而陳先生指即使多年仍無改變，但認為如果尚有機會，就應表達意見。

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一落街就好似要準備戰鬥咁。 劉小姐指區內拖篋水貨客太多，影響居民生活

在上水居住逾十年、今天與丈夫及兒子參與遊行的劉小姐表示，區內水貨客太多，情況混亂又危險，兒子外出逛街已多次被水貨客的行李篋撞倒、撞傷，「一落街就好似要準備戰鬥咁。」她又指，情況多年來無改善，是次出席遊行，是希望能夠帶來改變。

上水居民莫小姐形容居住在上水「同住深圳無分別」。（李家偉攝）

小店倒閉 居民指令社區欠缺人情味

在上水居住逾20年的莫小姐就提到，水貨客問題存在已久，不少小店倒閉，取而代之是藥房，滿是名店、藥房，令社區欠缺人情味，「街上好多垃圾，甚至唔會想喺街行」，形容住在上水「同住深圳無分別」。

一石激起千層浪，是次遊行是由反修例爭議引發，莫小姐指除了光復屯門外，其他的遊行及示威都有參與支持。她稱，反修例運動令她看到香港人難得的團結，令大家將社區問題放在一起提出訴求，冀望港人繼續互相支持，勸勉香港人要繼續不斷學習新的表達訴求方法。