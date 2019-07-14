【逃犯條例】屢遭警阻採訪　辱罵推撞中彈受傷　記者周日靜默遊行

《逃犯條例》修訂爭議持續，自6月起已有多次反修例遊行示威。警方在應付衝突時，多次使用武力驅散示威者，除了有示威者受傷，不少前線記者亦在清場行動中遭受無理對待，被催淚彈或橡膠子彈擊中，被警察用警棍揮打，有傳媒工作者一度出現生命危險，更有記者被誣捏襲警。 即使在多次示威間香港記者協會及傳媒工會屢次發出聲明譴責，但類似事件依然不斷重現。為表示不滿，七個傳媒工會早前發出聲明，並將於本周日（14日）早上發起新聞界靜默遊行。稱要以沉默表達憤怒，並要求警方遵從警例，配合傳媒採訪工作。 為了解來龍去脈，本文列出一個多月來，記者面對的阻撓甚至受襲場景。

6月10日凌晨，在反修例大遊行後，有示威者霸佔道路，之後被警方驅趕到舊灣仔警署。當時多名記者採訪時，被警方圍困，或用強光照射眼睛和鏡頭。（羅君豪攝）

《逃犯條例》修訂爭議的升溫點，始於今年6月9日由民陣發起的反修例大遊行。大會雖然早在晚上約10時宣布遊行結束，但現場仍有示威者留守，凌晨12點一過更爆發衝突。

6.10凌晨 警圍困記者 強光照眼睛及攝影機

示威者深夜在立法會示威區向警察投擲雜物，而警方亦加派防暴警察、俗稱「速龍」的特別戰術小隊進場，向示威者及傳媒推進。當時場面混亂，包括《香港01》在內的多間傳媒機構記者，被警員分隔和圍困，不准前行和離開，又被警員用強光照射眼睛和攝影機，粗暴阻礙記者採訪，記者亦被警員呼喝「行快啲啦」、用盾牌撞向記者背部，甚至被罵「垃圾」。《立場新聞》記者直播時更被搜背囊，警方搜出三樽水，卻被質疑「係咪攞嚟諗住襲擊我哋警方？」

記者在場警員反映卻被指是「記者故意不合作」，又嘗試聯絡警察公共關係科或傳媒聯絡隊，但不得要領。

香港記者協會在衝突後曾向警方提出嚴正抗議，批警方行為罔顧新聞工作者的人身安全，嚴重踐踏採訪權；又要求約見警務處處長盧偉聰，促請嚴查事件並提供合理解釋。警方其後在一記者會中提到，一向有與前線警員指示「唔會阻礙任何記者嘅採訪」，指歡迎記者與警察公共關係科有進一步交流，改善雙方長遠的合作。

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【逃犯條例・採訪手記】那夜凌晨，我們都是無路可退的前線記者

6月12日《香港01》攝影記者曾梓洋左腳被懷疑布袋彈射中，不能走路，被其他人抬到附近。（高仲明攝）

6.12 記者中橡膠子彈 被問候「記你老X」

「歡迎交流」言猶在耳，但到6月12日阻撓採訪的情況卻變得更為嚴峻。

隨條例修訂草案二讀迫近，6月12日當日早上金鐘立法會外急速升溫，示威者衝出龍和道、夏慤道及添華道等主要道路，警方發射逾百次催淚彈驅散，更出動橡膠子彈、布袋彈、大支裝胡椒噴霧、胡椒球槍、警棍等武器清場；清場及驅散的過程中有多名記者受傷。

《香港01》有記者懷疑腳中布袋彈倒地，需到醫院治療，有記者鏡頭被胡椒球槍射擊，更有警員在示威者已撤退遠處的情況下、向記者附近發射催淚彈，法國記者當場向警員呼喊「you shoot the journalists!」（你向記者開槍！）。

身穿記者反光衣的香港電台司機更被警方的催淚彈擊中頭部，一度昏迷和呼吸停頓。入夜後情況未有改善，商業電台記者採訪時向警方表明身份後，更被警員拿著警棍用粗言辱罵「記你老X」。

延伸閱讀（6月14日文章）

【逃犯條例】記者的鐵腳馬眼 與催淚彈橡膠子彈的距離

6月13日，612衝突翌日，警務處處長盧偉聰見記者，記者身穿全副裝備，包括反光衣、頭盔、眼罩採訪。（洪嘉徽攝）

穿反光衣戴防毒面具出席盧偉聰記招

事件除了記協出聲明批評警方無理干預，無國界記者組織（RSF）亦曾發聲明，呼籲香港執法人員尊重新聞自由並停止攻擊記者，敦促港府調查並確保事件不再發生。

警務處處長盧偉聰在衝突翌日（6月13日）見記者，當時在場近40名記者及攝影記者響應記協呼籲，穿上反光衣及頭盔採訪記者會，抗議警方連串對危害記者安全及損害新聞自由之行為。盧偉聰回應「記你老X」的提問時回應指：「從來我對記者最客氣、最有禮貌。」語畢現場傳出笑聲。他其後又解釋，「喺咁惡劣嘅環境下，都冇時間講對唔住，如果記者遇到不禮貌對待，我感到抱歉，但請你哋體諒，警員當時工作已超過30小時，喺咁嘅狀態下工作，我知你哋都係」。盧又向在場記者表示，「可能你哋覺得我喺度解釋，但我係真心」。

6.30記者被撐警示威者襲擊

自盧偉聰在6月13日見記者後，多次反修例示威集會警方與傳媒都未見再有衝突，警員對前線記者的態度亦遠比6月10日和12日友善。

在6月27日，無綫新聞攝影師採訪圍堵律政中心期間，一度被示威者阻擋鏡頭，批評無綫新聞不中立，但該名示威者在同日對攝影師和記者道歉。

直至6月30日，有團體發起「撐警隊，護法治，保安寧」集會，然而期間有多名記者被示威人士作出語言暴力，如有女記者被辱罵為「人渣」、「做雞」。多名記者更被集會人士辱罵、遮擋及拍打鏡頭、潑水、吐口水、扔泥土和恐嚇等方式滋擾，甚至有記者被示威人士多次腳踢、用手施襲，不過警方並未即時將襲擊記者的示威者分隔和帶走。多個傳媒工會其後發表聲明，促請警方秉公辦理，全力緝捕疑犯；惟至今僅拘捕兩人。

7月7日九龍區大遊行後，警方與示威者在旺角爆發衝突。警方當晚多次推撞採訪的記者。（盧翊銘攝）

7.7旺角衝突 多名記者被推撞

7月1日晚上，示威者衝入立法會，當時警方撤防。及後警方在龍和道和夏慤道施放催淚彈清場，大部分示威者迅速離去，記者採訪時亦未有如612衝突那樣受傷。

隨反修例示威持續，7月7日有網民發起九龍區大遊行，傳媒被拒進入高鐵站範圍採訪；遊行後的旺角衝突中，亦有記者再次在採訪中因警方執法而受傷。《香港01》一名攝影記者高舉攝影機拍攝衝突場面期間，被一名身穿黑背心的女警，用手肘撞擊腹部。該名女警得手後隨即閃進其他警員之間。之後警方傳媒聯絡人員，就事件即場向該名記者道歉，並着記者從正常渠道投訴，但記者表明不接受道歉。

記者被警察推跌後 被誣捏襲警

當晚基督教傳媒《時代論壇》記者在防線第一排拍攝時，被警方撞跌倒地，周圍記者說對方「打記者」。另一警察拉起他後，立即對他怒吼「你襲警！」之後該名記者說「如果你話我襲警請馬上拉我」，警員高盛喊「你打我」，記者反問「咁多人望住，你話我打你？」警員繼續辯稱「你唔好唔認」。

其他在場的人問，若是襲警應否馬上拘捕和檢控，事後有其他警員調停，冤枉記者的警員才無繼續呼喊。

7月13日光復上水遊行後的示威衝突，多名記者遭警方用警棍、盾牌揮打受傷。圖中所見，示威者在上水天橋正慢慢離開，一名警員衝向前，記者隨即拍攝。（梁鵬威攝）

7.13光復上水 記者被警察用警棍、盾牌打傷

到7月13日，光復上水遊行後的示威衝突，多名記者受傷，除了被拉跌、或被示威者投擲的雜物打中外，最主要的受傷原因，是被近距離噴胡椒噴霧、被警員用警棍和盾牌打傷。

包括一名NOW新聞台攝影師，被一名從後方衝前的警員揮打大腿，並被噴大量胡椒噴劑。《文匯報》、《東方日報》各一名記者及另一名自由職業攝影記者，遭警員盾牌撞擊。

7月7日，記協發布言論自由年報，記協主席楊健興（左）指今年的新聞自由及表達自由面是回歸以來最差。（吳倬安攝）

2019言論自由年報 回歸以來最差

反修例的示威衝突持續一個多月，期間已先後發生至少數十宗前線警員阻撓、騷擾記者採訪的事件。記協在7月7日發表言論自由年報，指現時新聞自由是回歸以來最差，又建議政府應成立獨立調查委員會，徹查6月10日及12日的反逃犯條例示威活動中，警員對新聞工作者使用的暴力和濫權行為，是否涉及更高的指令。

七個傳媒工會發起靜默遊行

連串示威遊行令前線記者感到生命受威脅，七個傳媒工會包括香港記者協會 、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會及香港電台製作人員工會，早前宣布將在本周日（14日）發起「停止警暴、捍衛新聞自由」黑衣靜默遊行，由夏慤花園遊行至特首辦，途中會經過警察總部。

工會組織指，要求警方遵從警例，配合傳媒採訪工作，尊重新聞自由；並要求行政長官林鄭月娥，履行競選時簽署《新聞自由約章》承諾，捍衛新聞自由。