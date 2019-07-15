【沙田遊行】民主派譴責警方武力升級　建制籲幕後搞手勿殘害香港

反對修訂《逃犯條例》示威遊行持續，沙田區昨日（15日）在大遊行後爆發激烈警民衝突。建制派議員對示威者違法的暴力行為，嚴重地干擾市民正常生活和破壞社會秩序，並導致多名警員受傷，予以最嚴厲譴責；民主派則譴責警方於新城市廣場一帶作出包抄、圍捕的策略，以及將武力升級，並呼籲警方公開解釋行動目的，向市民致歉。

建制派議員嚴厲譴責示威者違法的暴力行為，嚴重地干擾市民正常生活和破壞社會秩序。（資料圖片／李澤彤攝）

就昨日沙田遊行後發生的警民衝突，民主派和建制派議員今日分別召開記者會回應。新民黨葉劉淑儀表示，有市民向她反映，擔心暴力示威問題蔓延至18區，損害經濟和影響民生，呼籲示威者要和警方合作，不要佔領馬路和使用武力衝擊警方，強調和平表達意見無問題。經民聯林健鋒呼籲示威者「停一停、諗一諗」，不要執著政府對修例「撤回」的字眼，強調修例工作已經終止。

建制：為何香港人要自傷殘殺

保險界陳健波認為，香港已進入嚴峻時間，呼籲幕後策劃者停止暴力示威衝擊，不要再殘害香港。他慨嘆，「示威者有得揀，示威完可以走，但警察無得揀，要維持秩序」，若果示威者一定要見到「撤回」這兩個字，那是對其他市民不公平，反問「香港人點解要自傷殘殺」。

民建聯葛珮帆亦反問「點解香港要自己人打自己人」，認為現時警隊成為磨心，示威者有預謀、有組織地部署行動，打擊香港法治，但此舉對任何一個香港人都無好處，呼籲大家要冷靜下來，用和平理性方式解決。她又透露，被咬斷手指的警長已完成手術，醫生告知需約5天的時間，才知道能否成功駁回手指。

工聯會麥美娟表示，不少市民向她反映，不想見到香港變得混亂，希望大家和平理性討論問題，「市民最大的感覺，是『請你畀我抖抖』」。

民主派則譴責警方將武力升級。（梁妍玲攝）

泛民批警方把商場變成戰場

民主派會議召集人毛孟靜則批評，警方以「包抄」形式令商場變成戰場，認為是荒謬、愚蠢的手法，並感到痛心疾首。她說，警方未經商場同意擅自闖入，變相是非法禁錮商場內的消費者，是違反警察通例的手法，強烈要求警務處處長盧偉聰公開解釋，向受影響商戶和市民道歉。她表示，林鄭政府已進入無政府狀態，呼籲特首林鄭月娥不要再躲避，正面回應五大訴求。她重申，民主派絕對不會與示威者割蓆，強調昨日「困獸鬥」的場面，相信市民「公道自在人心」。

民主黨林卓廷表示，整個政治風暴是由林鄭一手造成，但現時卻任由警民衝突升溫，並稱擔心武力升級的趨勢。他說，警方掌握市民無法匹敵的武力，長此下去香港會陷入萬劫不復的狀態，呼籲示威者切勿與警方「鬥武力級數」，否則警方會用更高武力鎮壓，最終或會導致人命傷亡。林卓廷憶述，昨日他和其他議員嘗試要求警官指引撤離的路線，但四周的通道已被警方重重封閉，雖然盧偉聰指警員進入商場是為了追捕，但他質疑警員如何分辦是示威者還是普通市民。同屬民主黨的尹兆堅表示，盧偉聰嘗試以謊言遮蓋謊言，有負市民之餘，更是出賣前線警員，他對此感到遺憾。他又指政治問題不應以武力解決，直斥林鄭和警隊高層「推前線警員做磨心」。

+ 4 + 3 + 2

公民黨楊岳橋則認為，前線指揮官需要負最大的責任。他質疑，警方如何判斷新城市廣場內有犯法行為，即使有合理的理由，亦不應容許全副武裝警察進入現場，斥責警方沒有預留足夠時間讓現場人士離開，甚至使商場內消費者、旅客受到威嚇。他強調，林鄭是現時局面最大的負責人，亦是唯一可以解決問題的人。

工黨張超雄批評警方的行動目的並非驅散而是圍捕，不希望日後發生「以暴易暴，以牙還牙」的情況，長此下去會令香港永無寧日。教育界葉建源表示，希望立法會主席梁君彥考慮召開緊急會議，將問題從街頭帶到議會內討論，並作出問責。新同盟范國威表示，對於未來數次的遊行，議員正接觸沿線商場商討遊行當日的安排，例如會否拒絕警方進入商場範圍。