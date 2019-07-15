促張宇人辭行會　葉劉指自由黨應開大會討論　周梁淑怡：使乜佢教

《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，4名自由黨榮譽主席田北俊、方剛、周梁淑怡和劉健儀向黨主席張宇人發信，要求張宇人辭去行政會議成員一職，信中指張宇人代表自由黨於「6.9」遊行後的晚上發出聲明支持政府修例，是錯誤的做法。 對於新民黨主席葉劉淑儀指自由黨應召開會員大會討論事件，而非公開向張宇人「逼宮」，周梁淑怡今天（15日）接受民主黨前主席劉慧卿訪問時指，毋須召開會員大會，又直言：「第二個黨使乜佢（葉劉）教」，指各政黨有政黨做法。周梁指要求張宇人辭職並不緊急，黨內各方需沉澱、深思熟慮及商討，才作出決定。

周梁淑怡（右二）慨嘆警員成為市民和政府之間的磨心。（資料圖片/羅君豪攝）

周梁淑怡表示，要求張宇人辭行會是「對事不對人」，她明白張宇人擔任行會成員是身不由己，有時候需要撐政府，但修例一事上，當很多市民反對政府做法，自由黨是有責任向政府反映市民意見，與市民站在同一陣線，強調自由黨「常常希望企喺香港人嘅一邊」。

她指出在修例風波上，看到張宇人的雙重身份出現問題，例如當「6.9」遊行後，自由黨隨即發聲明「猛撐」政府，觸發她與其他榮譽主席有「幾大反應」，同時張宇人反對成立獨立調查委員會調查修例觸發的衝突。周梁指，成立調查委員會是社會共識，不是「黃絲」還是「藍絲」的問題。

對於葉劉淑儀指自由黨應召開會員大會討論事件，而非公開向張宇人「逼宮」，周梁淑怡指毋須召開會員大會，又直言：「第二個黨使乜佢（葉劉）教」，指各政黨有其做法。周梁指，要求張宇人辭職並不緊急，黨內各方需沉澱、深思熟慮及商討，才作出決定。

對於接連發生警民衝突，周梁淑怡慨嘆警員成為市民和政府之間的磨心，她估計警員士氣目前非常低，當警員被「擺上枱」、面對示威者衝擊時，他們不能無行動；同時她明白和接受示威者認為和平示威已沒有作用的想法。她認為非和平示威已威脅市民生活，目前局面不能繼續持續下去，特首林鄭月娥和政府需作主導，解決目前問題。