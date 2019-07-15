【沙田遊行】田北辰再促設調查委員會　廠商會強烈譴責暴力衝突

田北辰今日（15日）發表聲明，指現時雙方支持者只傳遞有利己方的說法，甚至散播謠言，互相批評只會加劇社會撕裂的氣氛。因此他再次促請成立獨立調查委員會，查明事件的真相。 香港中華廠商聯合會同日發出聲明，對近日多場參與暴力衝突的示威者予以強烈譴責，表示擔心衝突會對本港經濟帶來長遠的負面影響，同時支持警方嚴厲執法。

廠商會同日發出聲明，對近日多場參與暴力衝突的示威者予以強烈譴責，表示擔心衝突會對本港經濟帶來長遠的負面影響，同時支持警方嚴厲執法。（資料圖片／李澤彤攝）

田表示鼓勵市民和平表達意見，並譴責所有暴力行為，認為暴力行為只會增加仇恨和傷害。他表示，成立有公信力的獨立調查委員會有實際的意義，包括調查政府和警方有否處理不善，對雙方均有好處，而獨立法官的調查結果無論如何也可服眾。

田續指，此舉除了能夠追究責任，同時為將來的事件提供具體指引，對警隊工作有正面作用。田以警員受示威者長時間言語侮辱為例，指委員會可研究立法規管相關行為。他表示，衝突的責任不可能全在一方，而政府作為公權力行使者，應避免前線警員獨力面對危險，導致事件無可挽救。他明白政府難以滿足所有要求，呼籲示威者以和平的手法，集中於要求成立最有實際意義的獨立調查委員會。

另一方面，香港中華廠商聯合會亦發出聲明強烈譴責街頭暴力衝突。聲明中提到，近日有暴力人士於遊行後進行非法集會，堵塞交通、包圍及襲擊警方，擔心暴力衝突會為香港經濟帶來負面影響，籲社會盡快回復平靜。廠商會重申香港作為法治社會，對暴力行為「零容忍」，並支持警方嚴厲執法、捍衛法紀，更對受傷的警務人員予以慰問。更呼籲日後參與集會的市民三思，避免再次釀成警民衝突。

廠商會會長吳宏斌表示對於各區發生的暴力衝突感到遺憾，又指示威活動中有極端份子以野蠻手段宣洩不滿，導致活動逐漸變質，而示威衝突對附近居民構成威脅，又令附近商舖被迫關門，社會氣氛亦嚇怕遊客及投資者，長此下去會影響經濟。