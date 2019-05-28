【生涯規劃】劉鳴煒再倒米：官方調查顯示學生在講座上睡覺

政府積極在學校推生涯規劃教育，但身兼青年發展委員會副主席、華人置業主席的劉鳴煒繼指「生涯無得規劃，透過測試鋪廿年路唔make sense」後，今日（28日）出席一個生涯規劃的研究會稱，不少青年人對生涯規劃的反應「麻麻」，更爆料指青委會早前訪問了20名中學生，對生涯規劃講座反應極差，「無一個會說講座是有幫助，很多更直接說是用來睡覺」。 他認為政府在推廣生涯規劃有改善空間，惟指「政策上能夠做的位置不多」，只因政府始於離青年人太遠，責任始於落於家長、老師的身上。

無一個會說講座是有幫助，很多更直接說是用來睡覺。 劉鳴煒引述20名中學生對生涯規劃的意見

劉鳴煒認為，政府在生涯規劃的政策可做的空間不多，只因「離青年人太遠」。 （李澤彤攝）

劉鳴煒智庫調查：42%學生對職業選擇有困難

青年發展委員會副主席劉鳴煒，今日 （28日）出席其成立的青年智庫MWYO的「生涯規劃000未來實踐」座談會，探討家庭、學校及社會等多方面未來在生涯規劃教育的發展。

MWYO在去年9至10月以問卷訪問2,040名15至24歲的學生，發現42%受訪者在職業選擇及生涯規劃上有困難，包括缺乏自我認識、個人目標與能力不符等。



劉鳴煒表示，青年發展委員會早前曾在銅鑼灣接觸過約20名中學生，不少學生對生涯規劃的教育反應一般，「無一個會說講座是有幫助，很多更直接說是用來睡覺」，認同政府的生涯規劃政策有很大的改善空間。

青年智庫MWYO舉行《生涯規劃000未來實踐》座談會。 （李澤彤攝）

指政府離青年人太遠 責任應在家長老師身上

劉鳴煒同意近年社會及政府較過去重視生涯規劃，惟「政府離青年人太遠」，就生涯規劃的配套政策上能夠做的並不多，因此最終的責任仍然落於家長、老師身上。他批評「學校講座找名消防員來分享，這種做法『out晒』」，強調中學生關心自己的生涯規劃只是無從入手，各方應該找出「好玩」的方法，來讓中學生找到自己的興趣、價值觀等，「make CLP（ Career & Life Planning ）great again！」（令生涯規劃再次變好）

席間有人向劉鳴煒發問，政府能夠學習德國等地將生涯規劃早於小學前開始？劉鳴煒同意生涯規劃應早一點開始，現時本港的生涯規劃教育已由過去的中三提早至中一；再推前進行生涯教育「唔啱政府口味」，又戲言「可能要成立一個兒童事務委員會」。

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