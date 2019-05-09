評「你的樣子如何」   劉鳴煒：唔會因樣衰而做唔到某啲嘢

曾獲稱讚有｢靚package ｣的香港青年發展委員會副主席劉鳴煒，其青年智庫MWYO近期推出一套名為《你的樣子如何》的紀錄片，探討社會對｢美｣的看法和研究。 網上不時出現｢你的樣子如何，你的日子也必如何｣的說法，劉鳴煒並不認同，直言｢唔會因為樣衰而有啲嘢做唔到｣，成敗掌控於自己，亦不應將失敗歸咎於外表。他又稱不介意別人批判其言論、外表，生活亦未曾受樣子影響。

﹙人生﹚唔會因為生出嚟好樣啲或者差啲而定咗！ 劉鳴煒

唔會因為樣衰而有啲嘢做唔到！ 劉鳴煒

Beauty is in the eye of the beholder﹙意指情人眼裡出西施﹚ 劉鳴煒

劉鳴煒直言：｢﹙人生﹚唔會因為生出嚟好樣啲或者差啲而定咗｣。﹙羅君豪攝﹚

MWYO委約中文大學新聞與傳播學院副教授朱順慈，及其｢火星媒體｣團隊攝製紀錄片《你的樣子如何》。影片今日﹙9日﹚在中環舊中區警署「大館」舉行放映會，劉鳴煒亦有出席。

劉鳴煒表示，不怕其他人批判其外表及言論，亦未曾因外表而影響生活，但認同樣貌問題容易觸動人心，尤其年輕女性，令她們有不安全的感覺。

成敗在自己的控制範圍

對於網上流行｢你的樣子如何，你的日子也必如何｣的說法，劉鳴煒並不認同，直言｢﹙人生﹚唔會因為生出嚟好樣啲或者差啲而定咗｣，認為成與敗都在自己的控制範圍。

劉鳴煒又表示，｢唔會因為樣衰而有啲嘢做唔到｣。他解釋，如按照此邏輯，社會上｢有樓有好工嘅人一定係靚仔靚女｣，但事實並不然，如果有人將失敗歸咎於外貌，是｢完全唔make sense｣。他又笑言，相信｢你的樣子如何，你的日子也必如何｣的人，應觀看其紀錄片，糾正思想。

個人言行、人生觀比｢美｣更重要

紀錄片探討社會對｢美｣的看法，劉鳴煒表示，靚無絕對標準，每個人看法不同，｢Beauty is in the eye of the beholder﹙意指情人眼裡出西施﹚｣。他又認為，外表是否符合公眾眼中對｢美｣的定義並不重要，反而個人言行、人生觀更重要。

紀錄片全長58分鐘，由有「民選港姐」之稱的演員吳海昕為主持， 收集了逾200位學生的心聲；同時專訪了不同專家，包括有美學大師之稱的台灣東海大學美術系創系主任蔣勳，分享對｢美｣的看法。



傳獲兩任特首垂青

劉鳴煒為商人劉鑾雄（大劉）長子，現任華人置業董事會主席、智經研究中心副主席，也有擔任公職，有傳上任特首梁振英一度想邀他加入政府，最後他出任青年事務委員會主席，而現任特首林鄭月娥2017年籌組新班子時，由於她希望有更多年輕面孔加入政府，因此再傳劉鳴煒入閣。

現年38歲的劉鳴煒商場、官場得意，但婚姻則不順，與太太Wendy結婚十年後，在2010年離婚，二人育有三名子女，其中細仔及細女為龍鳳胎。作為單親爸爸，他也很關顧一對子女，如曾表明十分重視「電子奶嘴」問題，而今年３月他被影到獨自帶十歲的龍鳳胎入海洋公園遊玩。