【逃犯條例】肥媽批年輕人躁動「被教壞咗」：又無人殺咗你老竇！

由建制派發起的「守護香港」集會於下午5時在添馬公園拉開序幕，甫開始即氣氛火爆，人稱「肥媽」的女藝人Maria Cordero與「阿叻」陳百祥將矛頭直指被指主導多次衝擊行動的年輕人。 肥媽頗帶「火氣」地狠批衝擊警察及商戶的年輕示威者，指搞事的是一少撮人，呼籲心平氣和，「後生仔有乜唔啱，可唔可以坐低傾？」、「又無人殺咗你老竇老母」！

今日「守護香港」集會由肥媽與陳百祥擔任主持，二人一上台便變成焦點。（方家遠攝）

今日「守護香港」集會由肥媽與陳百祥擔任主持，兩人一上台即成焦點。肥媽甫開腔即表現得頗為「勞氣」，呼籲時下年輕人心平氣和，稱她家中亦有支持和反對修例的人，希望年輕人不要打破這顆東方明星，天天在家裡和家人「打架」，反問「又無人殺咗你哋老竇老母」，強調香港搞事只是一小部分人，年輕人「被人教壞咗」，「都係畀人陰」。

她說：「後生仔有乜唔啱，可唔可以坐低講？保護我哋嘅家園！」

陳百祥則說，警察亦是市民一份子，理念維護香港，保護家園，返工是維持秩序，如果當值期間「被人用磚掟，被人用嘢插，反抗咁都唔得？」

肥媽馬上和應，要求示威者不要傷害警察，「你哋着黑色衫，畀着藍衫（的人）打時，係咪都係叫警察（幫忙）？」

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大批人潮出席守護香港集會，高舉「守護香港、全民加油」標語。（羅君豪攝）

肥媽呼籲建制派支持者出來投票，她說全港有300多萬的市民，「平時唔鍾意搞事，唔鍾意理嘢」，但以後要用自己手上一票「幫自己話事」，選出願意守護香港的議員。肥媽又力撐警隊，叫在場人士「以後見到警察叔叔、哥哥、姐姐，要畀隻手指（公）佢哋。」